Joaquín Prat no puede evitar señalar lo que se ha visto de Escassi en 'Supervivientes'

Álvaro Muñoz Escassi ha sido uno de los protagonistas involuntarios de la última gala de 'Supervivientes'. A petición de Terelu Campos, el concursante ha estrenado un nuevo bañador que ha mostrado todo lo que guarda debajo de sus pantalones. Una imagen que el plató de 'Vamos a ver' no ha podido evitar comentar, ya que Joaquín Prat ha sido el primer sorprendido en directo.

"Qué paquetorro tiene Escassi ¿no? Me parece algo sobrenatural. No suelo fijarme yo en esas cosas, pero... Sé que es una ordinariez en un tipo educado como yo sacar este tema a colación, pero es verdad que es bastante llamativo", arrancaba el debate Joaquín Prat sobre 'Supervivientes'.

"Solamente voy a decir que yo lo he visto, no como Terelu, pero estuve trabajando en '¡Mira quién salta!' y todo el rato iba en bañador turbo. Es más, a veces se agitaba un poco la cosa porque Escassi ya sabéis que estuvo tonteando con varias de las concursantes", añadía Pepe del Real: "Doy fe que va bien".

| Mediaset

De este modo, Joaquín Prat lanzaba una pregunta a Alejandra Rubio: "¿Tu madre como no puede tener recuerdos de eso?". "Cuando vuelva le tengo que hacer muchas preguntas porque esto no lo sabía. Lo desconocía por completo y me sorprende porque ella me lo cuenta todo, pero es verdad que alguna vez hemos hablado y me ha dicho 'hay gente con la que no te voy a contar que he estado'", respondía la joven.

Además, en el plató de 'Vamos a ver' han caído que el affaire habría sido posterior a su nacimiento: "Esto es de 2003, tu madre ya había vuelto a la soltería". "Yo existía, ha ejercido de padrastro Escassi conmigo y yo no lo sabía", decía Alejandra Rubio entre bromas.

"Hay que decir que Escassi no es la primera vez que estaría con una amiga de Lara, que ha pasado alguna vez. Normalmente se suelen respetar estas cosas, pero en este caso ha pasado", opinaba Kike Calleja. "Ha habido ocasión para que ella me lo contara, pero nunca me lo ha contado", añadía Alejandra Rubio. "A mí tampoco, por eso me ha sorprendido", concluía el debate Kike Calleja en 'Vamos a ver'.