'Supervivientes' da una inesperada noticia a Terelu Campos sobre su futuro en la isla

La historia de Terelu Campos en 'Supervivientes' ha llegado a su capítulo final. Tras un inesperado regreso al reality que revolucionó a la audiencia y a sus compañeros de aventura, la colaboradora ha dicho adiós, ahora de manera definitiva, a la experiencia en Honduras.

Su vuelta al programa fue uno de los grandes giros de esta edición de 'Supervivientes'. Lo hizo con la misión de entregar una llave que abriría una caja con un contenido crucial para el desarrollo del juego. Su reaparición no solo aportó un componente estratégico, sino también emocional, dando un soplo de energía a los concursantes de 'Supervivientes' que aún continúan luchando por llegar a la final.

Sin embargo, esa etapa extra ha llegado a su fin sin previo aviso. Ni la propia Terelu Campos sabía cuánto tiempo duraría esta segunda participación, y el programa tampoco lo había aclarado. Por eso, su despedida, comunicada en directo por Carlos Sobera en 'Tierra de Nadie', fue tan sorpresiva como su retorno.

| Mediaset

El presentador confirmó que Terelu Campos debía abandonar definitivamente los Cayos Cochinos, cerrando así su aventura de forma inesperada. La reacción de la protagonista fue entre la emoción de volver a su vida habitual y la tristeza de dejar atrás una experiencia única. Sin embargo, Terelu Campos resumió su sentir con una frase que lo dice todo: "También me quiero ir".

Durante la emisión de 'Supervivientes', Terelu Campos también tuvo la oportunidad de hablar en directo con su hija, Alejandra Rubio. Como siempre, fue directa y sin filtros al valorar el paso de su madre por el programa: "Lo has hecho fenomenal. Nos hemos reído un montón contigo y hemos disfrutado muchísimo, has hecho muy bien en volver".

Además de mostrar su apoyo, Alejandra Rubio aprovechó el momento para comentar algunos de los episodios más comentados que ha protagonizado su propia madre en esta segunda etapa en 'Supervivientes'. Con un tono entre divertido y cómplice, lanzó frases que no pasaron desapercibidas: "Te veo mejor allí que aquí. Porque este rollito que me traes con Montoya a mí me tiene intrigada". "Por cierto! ¡Que no se me olvide! Lo de Escassi me lo tienes que contar... yo pensaba que nos contábamos todo", soltaba entre risas.