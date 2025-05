La ruptura de Anita, Montoya y Carmen deja un inesperado salvado en 'Supervivientes'

Esta semana, se avecina una de las nominaciones más duras de esta edición de 'Supervivientes'. Anita Williams, Montoya y Carmen Alcayde, los autodenominados como 'Trío del Visillo', se enfrentan al veredicto del público y uno de ellos abandonará el concurso el próximo jueves. Un duro duelo entre tres de los protagonistas del reality de Telecinco, que hoy ha desvelado quién ha sido el primer salvado.

Una nominación que viene directa de la mano de su gran enemigo en este juego: Pelayo Díaz. Como líder de la semana, el estilista tuvo el poder de desempatar y nominar a alguien directamente. Algo que le permitió enfrentar al trío en una titánica nominación por la permanencia.

Una semana muy difícil para los tres concursantes, que se han mostrado con los nervios a flor de piel y que ha supuesto la ruptura definitiva entre ellos. Por primera vez desde el inicio de 'Supervivientes', Anita Williams, Montoya y Carmen Alcayde han mostrado las rencillas entre ellos, llegando a protagonizar fuertes discusiones.

Una igualadísima ceremonia de salvación

| Mediaset

Con este cambio de 180º, Laura Madrueño ha dado paso a una tensa ceremonia de salvación. A pesar de que la situación entre el trío parece haberse relajado, los rifirrafes entre ellos parecen haber dividido a la audiencia. Muestra de ello son los porcentajes, que durante toda la gala no han dejado de acercarse peligrosamente.

Y es que, al inicio de este 'Tierra de Nadie', los porcentajes se situaban en un 46%-31%-23%. Sin embargo, durante la semana han dado un vuelco y han terminado igualándose por la cola. Según anunciaba Carlos Sobera, las votaciones quedaban en un 41,4%, 29,22% y 29,38%.

Tras este baile de porcentajes, 'Supervivientes' ha dado a conocer el nombre del primer salvado de esta dura nominación. La primera en ser descartada ha sido la periodista, lo que ha dejado el duelo por la salvación entre la ex pareja de 'La Isla de las Tentaciones'

Finalmente, ha sido Anita Williams quién se ha alzado como la más votada por el público y que, por tanto, se libra de la expulsión. Una decisión completamente inesperada, teniendo en cuenta que Montoya ha sido, hasta ahora, el más votado en todas sus nominaciones.

"Gracias, por dios no me lo creo", ha exclamado la actual concursante de 'Supervivientes', muy emocionada pero también sorprendida. "No me lo esperaba, te lo juro, bebé", confesaba Anita, que agradecía a sus seguidores el apoyo. Esto deja el duelo entre Carmen Alcayde y Montoya, dos pesos pesados de la edición y grandes amigos desde el inicio.