Bárbara Rey paraliza 'Supervivientes' y arranca a llorar en directo por este motivo

El 'Tierra de Nadie' de este martes ha sido una gala cargada de sentimientos. Tras la inesperada confesión de Álvaro Muñoz Escassi y el conmovedor reeencuentro de Montoya con sus padres, la emoción ha traspasado fronteras y ha llegado al plató de 'Supervivientes'. Ha sido de la mano de una de las colaboradoras habituales del programa: Bárbara Rey, que ha arrancado a llorar en pleno directo por un motivo de peso.

Todo sucedía tras un emotivo vídeo de Terelu Campos recordando a su hija, Alejandra Rubio, y a su nieto. La tertualiana de Telecinco les dedicaba unas bonitas palabras a sus descendientes que dejaban a Bárbara Rey muy tocada. "¿Pero qué te pasa? ¿Estás llorando?", se preocupaba Carlos Sobera, acercándose a la ex-vedette.

Las lágrimas de la vedette

La colaboradora trataba de evadir el tema, asegurando que "estaba bien". Por supuesto, la preocupación del presentador no cesaba y le pedía que expresara qué es lo que le pasaba por la cabeza. "Es una noche un poco dura... muchas abuelas...", se confesaba la vedette entre lágrimas.

A pesar de que en un principio se ha negado a hablar claro, está claro que Bárbara Rey se estaba refiriendo a su mala relación con uno de sus hijos. El conflicto entre la ex vedette y su hijo, Ángel Cristo Jr, ha sido la comidilla de Telecinco desde hace más de un año.

"¿Tienes nostalgia?", le preguntaba Carlos Sobera, muy preocupado por la tertualiana. Ante esto, Bárbara Rey asentía y se secaba las últimas lágrimas. "No me gusta nada hacer esto pero no he podido evitarlo", señalaba ella, con cierta vergüenza.

Más adelante, un poco más tranquila, la madre de Sofía Cristo ha podido expresarse con más claridad. "Yo a mi nieta la quiero igual que todas las abuelas", explicaba la colaboradora de 'Supervivientes', que desvelaba que llevaba casi un año sin saber nada de Carola, su nieta.

"Ella no se lo merece, sus progenitores no deben privarla de su abuela", sentenciaba entonces Bárbara Rey, visiblemente dolida. Según explicaba, ella solo quiere que las cosas vayan bien. "Todas las abuelas quieren a sus nietos y yo a la mía la quiero con toda mi alma", zanjaba la actriz, haciendo un llamamiento a la paz con Ángel Cristo.