Ángel Cristo JR estalla en directo y señala a la organización de 'Supervivientes'

La calma se rompió en 'De Viernes' durante la entrevista con Ángel Cristo JR, quien protagonizó un momento de tensión al enfrentarse a Javier Mouzo, exconcursante de 'GH DÚO 3'. La discusión giró en torno a un episodio controvertido ocurrido dentro de la casa de Guadalix, donde Ana Herminia denunció una agresión. Sin embargo, esta fue desmentida por las imágenes emitidas por el programa.

A pesar de que 'Gran Hermano' aclaró que no existió tal agresión, Ángel Cristo JR volvió a insistir en el asunto, lanzando duras críticas. Visiblemente alterado, mostró en su móvil unas imágenes para poner en duda la versión oficial: "Tú dices caricias, pero no han puesto los golpes. Quiero saber por qué no se ha puesto esto".

Santi Acosta tuvo que intervenir en 'De Viernes' para intentar apaciguar los ánimos y pidió a Ángel Cristo JR que se calmara. Sin embargo, este siguió defendiendo su postura con contundencia: "No voy a pasar por esto, Santi, no lo voy a permitir. Esto no se vio y ya no lo voy a tolerar. Aquí no se han puesto todas las imágenes".

| Mediaset

Con estas palabras, Ángel Cristo JR acusó directamente a la organización de 'Gran Hermano' de manipulación y de ocultar información clave. Frente a estas acusaciones, Beatriz Archidona tomó la palabra: "No vamos a cuestionar el trabajo de muchas personas que trabajan en este programa y, sobre todo, no se va a tolerar una agresión. En todo caso, esto tampoco es una agresión y, si la organización del programa hubiese visto cualquier ápice de agresión, hubiesen tomado medidas".

Sin embargo, Ángel Cristo JR no se detuvo ahí y rememoró otro conflicto que protagonizó durante su paso por 'Supervivientes' en 2024. "A Arantxa del Sol no la echaron, la echó el público. No tomaron medidas, así que eso es muy relativo. Estuvo dos semanas cobrando en la isla, sabiendo que me había pegado". Con estas palabras, Ángel Cristo JR volvió a cuestionar la gestión de Telecinco en sus realities, denunciando una supuesta falta de protección hacia él.

La tensión alcanzó su punto máximo y Santi Acosta se vio obligado a detener la entrevista para evitar que la situación fuera a más: "Paramos aquí, no vamos a escalar esto más".