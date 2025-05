Antonio Rossi sentencia a Carmen Alcayde tras su última bronca en 'Supervivientes'

Carmen Alcayde se ha convertido en una de las protagonistas de la actual semana de 'Supervivientes' tras su último enfrentamiento con Pelayo Díaz. Tras haberse acercado en la isla, el puente de la concordia dinamitó su posible relación, justo cuando la colaboradora está nominada. Este enfrentamiento ha sido comentado en el plató de 'Vamos a ver', con un apoyo general a Pelayo Díaz.

"Me pareció que Pelayo estuvo fantástico y Carmen sobreactuada. Es muy pesada con el tema de que le conocía de fuera y pensaba que iba a ser muy aburrido. Ha cogido esa cantinela con todo el que ha conocido en un plató de televisión, que ya era amigo suyo. Es verdad que me pareció que quien más clasismo demostró fue Carmen precisamente echándole en cara que se dedica a la moda", arrancó el debate Antonio Rossi en 'Vamos a ver'.

"Dice que valora a las personas por el cóctel que se toman o por el bolso que llevan, pero no es verdad, creo que Pelayo valora a las personas por su educación, su saber estar... Estuvo fenomenal, puso los puntos sobre las íes y Carmen, en cambio, se quedó detrás de pequeñeces", añadía Alejandra Prat.

| Mediaset

Por su parte, Alejandra Rubio también apoyaba a Pelayo Díaz: "He visto en todo un concurso un Pelayo que me ha encantado, no esperaba. El vídeo de presentación fue muy fuerte, sacando el bolso y todas las bolsas que hizo sobreactuado. Pero luego, cuando le he visto concursando, me ha sorprendido mucho. No creo que sea una persona clasista, creo que es solo su vida, su trabajo, y no creo que se le pueda juzgar por su nivel de vida".

"Le dio la primera en la frente a Carmen, que es lo que muchos piensan: tú viniste a 'Supervivientes' una semana después para pegarte a Montoya", añadía Joaquín Prat en directo. Por su parte, Alessandro Lequio también se ha mostrado a favor de Pelayo Díaz: "De entrada, los dos llevan muchos años trabajando en televisión y saben como se mueven estas cosas. Ha ganado el puente Pelayo porque Carmen intenta meter el cucharón en todos los conflictos y el otro la ve y sabe por donde va"

"Pelayo me ha sorprendido para bien, aunque empecé un poco hateándole. Tengo que reconocer que algunas veces en las discusiones habla con una superioridad y por encima del hombro que tampoco me gusta", decía Adriana Dorronsoro. "No es culpa de Pelayo que Carmen no esté a su altura intelectual, porque es muy listo", concluía el debate Alexia Rivas