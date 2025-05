Alessandro Lequio suelta el bombazo del futuro de Carmen Alcayde en 'Supervivientes'

La expulsión de esta semana es una de las más complicadas de la presente edición de 'Supervivientes'. Montoya, Anita y Carmen Alcayde se juegan su permanencia en el concurso. En el plató de 'Vamos a ver' han tenido una opinión generalizada respecto al nombre de la expulsada.

No obstante, Joaquín Prat arrancaba el debate con dudas: "Mostraron los porcentajes y aunque muchos puedan pensar que Carmen Alcayde puede ser la expulsada este jueves la cosa no parece estar tan clara".

"Ella lo tiene clarísimo, se ve fuera ya, está un poco desinflada y por eso se ha acercado también a Pelayo. Está con otro mood porque quiere irse de ahí tranquila", opinaba Alejandra Prat. "¿Os imagináis que se va Montoya y se quedan Carmen y Anita?. Sería una fantasía y creo que es lo que va a pasar porque Montoya está pinchando mucho", añadía Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'.

"Sinceramente creo que Montoya y Anita son necesarios en el concurso y, si a uno le falta el otro, creo que se quedan cojos. Necesitan hacer binomio, quedarse ahí como pareja. Carmen sobra, ya está fuera, está amortizada", decía también Pepe del Real en 'Vamos a ver'.

"Carmen no le ha sumado a Montoya en ningún momento. Si se va a hora y sigue con Anita creo que pueden aportar los dos algo más bonito y recuperar su historia de nuevo", sentenciaba Alejandra Prat. Sin embargo, Joaquín Prat no opinaba lo mismo: "Su historia no es bonita". "Pero puede serlo, puede acabar bien", replicaba la colaboradora de 'Vamos a ver'.

Por su parte, Alessandro Lequio ha tenido claro el futuro de Carmen Alcayde en 'Supervivientes': "Que se dé por expulsada. Fue con una misión, que era aprovechar su estancia para sacar el mayor material posible para luego aprovechar los platós de televisión y lo ha hecho de maravilla. Pero claro, se ha arrimado a la pareja más famosa y eso la ha señalado frente al resto de concursantes. Creo que será la próxima expulsada"

"En otras circunstancias habría dicho exactamente más que tú, pero últimamente el perfil de Montoya... Hay que recordar que se vota para salvar y siguen teniendo mucho peso Montoya y Anita. En otras circunstancias habría dado al 100% que se iría Carmen, pero como Montoya está siendo muy cansado últimamente y no sé si van a ir todos a votar a Carmen y Anita y dejan a Montoya fuera", concluía Antonio Rossi.