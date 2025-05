Giro de 180º en 'Supervivientes' con la gran bronca entre Montoya y Carmen Alcayde

La tensión ha alcanzado un nuevo nivel en 'Supervivientes' tras un giro en las relaciones entre tres de sus concursantes más fuertes: Carmen Alcayde, Anita Williams y Montoya. Lo que parecía una alianza sólida ha comenzado a desmoronarse después de que la periodista se acercara a Pelayo Díaz. Este gesto ha sido interpretado como una traición por parte de sus compañeros de grupo.

Todo comenzó con una conversación aparentemente inocente entre Carmen Alcayde y Pelayo Díaz en 'Supervivientes'. Anita, visiblemente molesta, no tardó en manifestar su descontento: "Antes en los atriles ha dicho gracias porque la estamos intentando dejar mal. Yo soy fiel a mi palabra y en el oráculo dijo que Pelayo se estaba acercando a mí por la nominación, que yo estaba vulnerable, que no entendía, que me había llamado ladrona. Ahora he escuchado el vídeo que nos has puesto, he flipado y ya está".

Carmen Alcayde, tratando de calmar los ánimos, no negó sus sospechas sobre la estrategia de Pelayo Díaz, pero se defendió de las críticas relacionadas con el reparto de comida: "Sigo pensando lo mismo del otro día, que se acercó Pelayo por estrategia. Del trozo, no he dicho nada y me parece fenomenal porque yo ni siquiera sé si me lo puedo comer. Me parece muy bien que ellos hayan cogido un trozo más grande. Cada uno lo que puede comer".

Montoya también está dolido con Carmen Alcayde en 'Supervivientes'

Montoya, que inicialmente se había mantenido más al margen, no pudo evitar entrar en el conflicto en 'Supervivientes'. Lo que más le dolió fue la percepción de que Carmen Alcayde estaba intentando colocarlos como protagonistas de la edición. "Creo que lo que he tenido con Carmen ahí ha sido una muestra que ese vídeo me ha sentado un poquito que me pensaba que no me iba a hablar a mí con esas", decía.

Por su parte, Carmen Alcayde rompió su silencio en un momento cargado de emoción: "Creo que la gente no me entiende, pero soy una persona que mi enemigo me clava un cuchillo por la espalda, me lo quito y le doy un abrazo. Lo siento soy así, seré una falsa, una arrastrada y lo que quiera la gente. Me quiero ir de aquí en paz que no quiere decir que de Pelayo haya cosas que no me gustan, se las he dicho en el puente...".

"Yo soy una persona que a mi enemigo le doy un abrazo porque no soporto estar enfadada eternamente. Me quiero ir en paz", añadía.

Sin embargo, el momento más desgarrador llegó cuando habló de su relación con Montoya en 'Supervivientes': "Mi mejor amigo es Montoya. Es mi hermano y es mi vida y estoy dolida porque mi hermano, que es mi vida, me está dando la espalda en mis últimos días". Una afirmación que no fue bien recibida por él: "La espalda, por ahí no", replicó seco.

En un intento por aclarar su postura, Carmen Alcayde trató de justificar sus palabras: "En ese vídeo, para mí os he dicho que sois la pareja del reality. Teníais que estar contentos, que sois ganadores. Lo siento por pensarlo".

La situación dejó a Carmen Alcayde completamente abatida y desconsolada, mientras que Montoya mantuvo su postura. "Lo que le he tenido que demostrar, se lo he demostrado antes en el juego. A mí me sienta muy mal que me diga lo del protagonismo", dijo en 'Supervivientes'.