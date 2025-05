Joaquín Prat sentencia a Makoke tras su última metedura de pata en 'Supervivientes'

La última entrega de 'Supervivientes' ha sacado a la luz una noticia que podría cambiar para siempre la vida de Anita tras 'Supervivientes'. Makoke fue la encargada de airear por la isla que la joven podría estar embarazada tras aparentemente haber engordado. Una noticia que ha sido comentada en el plató de 'Vamos a ver', con grandes críticas a la concursante.

De hecho, el más duro con Makoke ha sido Joaquín Prat, que ha abierto debate: "Es un tema tan delicado que a veces es mejor darse un puntito en la boca. Sobre todo porque es algo que tienes que verbalizar tú si eres el protagonista, ni de oídas, ni de rumores... Creo que Makoke se ha metido en un jardín importante, se ha olvidado de la supervivencia y se ha transmutado en tertuliana".

"Está en fase 'tiro la piedra y escondo la mano', que es lo que le decían ayer, que está recogiendo cable. Creo que se equivoca, cuando además le pregunta que desde hace cuando no tiene la regla, cuando nadie ahí la tiene después de tres meses. Y es su intimidad", añadía Alejandra Prat en 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Y hay preguntas de si han tenido o no relaciones, pero es que cuando una mujer no come y tiene ese nivel de no estar alimentada que te cambia todo dejas de tener la regla. Eso le pasa a todas", opinaba también Alejandra Rubio.

De hecho, Alexia Rivas contaba su propia experiencia: "Allí puedes coger cualquier mínima bacteria, que es luego una tontería, y en España se te quita. Yo cuando fui como fantasma del pasado volví con un barrigón que parecía una embarazada de ocho meses y nunca había pesado menos. Es un efecto colateral del cuerpo que cuando pillas una bacteria que se hincha el abdomen porque se come mal y el pescado se come muchas veces crudo".

"Se puede tener barriguita perdiendo peso, pero, en cualquier caso, no la he visto nada preocupada. Anita es una mujer que ha sido madre muy joven y sabe como funcionan estas cosas. Las sorpresas existen, pero creo que Makoke se ha metido en esta historia para tener protagonismo", opinaba Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'.

"Cuando tuvieron el encuentro de la cita a solas en Cayo Paloma hace escasas tres semanas. Sería muy pronto para que se notase el embarazo", decía Alejandra Prat. "En una falta no se engorda y esa tripa es más de inflación que de engordar", concluía Sandra Aladro en 'Vamos a ver'.