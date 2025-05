Alexia Rivas señala directamente la relación de Borja González por 'Supervivientes'

Este martes, uno de los contenidos que centró la emisión de 'Supervivientes' fue la visita que recibió Borja González. Ana Solma, la pareja del concursante, viajó a Honduras para reencontrarse después de dos meses y medio. Esto ha provocado que en el plató de 'Vamos a ver' hayan debatido sobre la relación entre Borja González y Ana Solma.

"Fue precioso, super emocionante", arrancó el debate Alejandra Prat hablando sobre el reencuentro de la pareja en 'Supervivientes'. "Cuanta naturalidad, normalidad, dentro de la anormalidad del mundo de la tele", añadía Joaquín Prat.

"Y más para una relación que ha pasado por unas situaciones que no son normales en la vida de ninguno de nosotros. Primero un reality, ahora en otro... Ahí siguen, se siguen queriendo, aunque es verdad que dijeron que habían tenido un distanciamiento, creo que puede ser normal después de haber sido padres y readaptarte a la situación, pero es que fue tan emocionante y bonito...", añadía Alejandra Prat.

| Mediaset

En la misma línea opinaba Antonio Rossi: "Son relaciones que tienen unos cimientos de cariño, respeto, valores...". "Si sobrevivieron a 'La Isla de las Tentaciones', una vez que pasas eso...", decía Adriana Dorronsoro.

"Digo que cuenta verdad porque mucha gente maquilla su relación, se calla las miserias que haya de puertas para adentro y a esta gente le preguntas y reconocen que no lo han pasado... Hay una verdad, hay otras que están muy teatralizadas, tipo Makoke y Gonzalo", decía Pepe del Real.

Sin embargo, Alessandro Lequio discrepaba: "Es que no es lo mismo 17 años que un año. Y también es cierto que la fama y la televisión es un estímulo para ciertas parejas, no todas. Especialmente estas que se dedican a ir de un reality a otro...".

Por su parte, Alexia Rivas también señalaba la relación de Borja González y Ana Solma: "Llevan un año sin ir a cenar. No podemos normalizar que una pareja tan joven lleve un año sin ir a cenar". "No sabemos la economía de la gente, acaban de tener un hijo. No me parece nada justo lo que estás haciendo", concluía Antonio Rossi el debate.