Antonio Rossi da en la clave sobre el nuevo papel de Terelu Campos en 'Supervivientes'

El regreso de Terelu Campos a 'Supervivientes' sigue generando conflictos que los concursantes no esperaban. El reparto de comida y las recompensas son algo que han puesto a la colaboradora en el centro de la polémica. Sin embargo, en el plató de 'Vamos a ver' han destacado el buen papel de Terelu Campos en su vuelta a 'Supervivientes'.

"No son conscientes de que esto no va a mejorar en ningún momento y de que Terelu es la clave para que todo explote. La alianza de Damián y Pelayo era imposible de romper hasta que ha venido Terelu y no lo ha podido hacer mejor. Amo a Pelayo, pero aquí ya...", arrancaba el debate Giovanna González en 'Vamos a ver'.

"Terelu está jugando muy bien sus cartas porque sabe perfectamente todo lo que ocurre dentro y lo que se piensa fuera. Montó el numerito de la paella para agitar el avispero y, además, lo hizo con carita de buena alegando toda su buena intención", añadía Alessandro Lequio sobre 'Supervivientes'.

| Mediaset

De este modo, Antonio Rossi daba en la clave: "Lo que está haciendo muy bien es que está utilizando la información de fuera, el conocimiento que tiene, sin que se note. No está evidenciando que está a la gente dándole, señalando o mostrando el camino. Lo está haciendo muy bien porque los concursantes no se dan cuenta y ella está sabiendo como dar en cada tecla y en cada circunstancia".

Además, Alejandra Rubio ha dejado claro que su madre tiene un claro objetivo: "Conociéndola creo que a Damián se lo dijo porque era Damián, no porque le tenía en frente. Hay algo ahí y me da mucha pena porque a Damián le conozco y me parece una situación incómoda para mí. Si es otra persona me da igual porque no conozco a la mayoría, pero Damián..." Alejandra Rubio

"Mira a Montoya, que ha pillado perfectamente lo que hace Terelu. Le dice: 'tú le perdonas todo a Pelayo, que se ha puesto a la altura de Damián, pero a Damián no se lo perdonas y entiendo que tienes algo contra Damián que no sabemos'", opinaba Pepe del Real. "Su misión es agitar el cotarro y lo está haciendo favoreciendo a unos y desfavoreciendo a otros", concluía Alessandro Lequio.