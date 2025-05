El comentario de Alessandro Lequio que define a Terelu Campos tras 'Supervivientes'

Pese a su corta estancia en 'Supervivientes', Terelu Campos ha sido una de las concursantes que más contenidos han generado. De hecho, en las últimas horas, unas conversaciones con Montoya sobre sus partes íntimas han vuelto a generar el debate. Todo esto ha sido comentado en directo por los colaboradores de 'Vamos a ver'.

"Yo veo a Terelu muy contenta", arrancaba el debate Adriana Dorronsoro en 'Vamos a ver'. "La gente se piensa que no ha visto un pene en su vida, que ha tenido que ir a 'Supervivientes' a ver un pene. Terelu ha visto todos los penes que le ha dado la gana ver y allí ver un pene se sorprende, pero nada más", defendía Carmen Borrego en 'Vamos a ver'.

"Ha visto de todo, que a mí me ha llegado.He escuchado comentarios de Terelu y compañía sobre sus cositas y ha dicho que ha visto de todo, que no se va a asustar", explicaba Pepe del Real.

| Mediaset

Por su parte, Joaquín Prat soltaba un comentario con una indirecta sobre Álvaro Muñoz Escassi: "Por lo que ha contado en la isla hay alguno que le sonaría". "Yo estoy loca para que llegue, se siente en un plató y nos saque de dudas. Lo va a hacer seguro", respondía Carmen Borrego. Por su parte, Alexia Rivas era más directa: "Estuvo con Escassi que tiene buen material".

"Por muchos que hayas visto, ver uno siempre está bien, esa luz, esa alegría. Somos muy monjitas...", añadía la colaboradora de 'Vamos a ver'. Sin embargo, Adriana Dorronsoro se mostraba en contra: "Esa luz y esa alegría tampoco, no sé que luz buscas tú en la vida". "Que carca eres, es la vida misma", se defendía Alexia Rivas.

"Lo de Terelu Campos con chicos jóvenes fue en el pasado, ahora parece algo más estable, tipo un sofá y una película", soltaba también con ironía Alessandro Lequio. "Ahora no prefiere nada, pero Terelu ha estado con quien ha querido, con hombres más jóvenes que ella normalmente, pero ahora no quiere", defendía de nuevo Carmen Borrego.

"Igual que ha tenido una etapa de sequía porque lo ha elegido ella, ahora la veo con muchas ganas de pasárselo bien y de historias estacionales", decía entonces Paloma Barrientos. "Algunos de esos chicos aún la llaman proyecto de fin de curso", concluía con humor Alessandro Lequio.