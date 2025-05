Alejandra Rubio señala a Makoke tras un gesto contra Terelu Campos en 'Supervivientes'

Terelu Campos ha vuelto a dejar la isla de 'Supervivientes' tras dos semanas de convivencia. La colaboradora volvió al reality con una misión muy especial, que ya ha cumplido. Sin embargo, en esta segunda etapa en 'Supervivientes' ha quedado claro más que nunca la mala relación entre Terelu Campos y Makoke.

"Ahora vas a tener que recomponer la relación entre Makoke y tu madre, lo tienes complicado", arrancaba Joaquín Prat el debate en 'Vamos a ver'. "Es cosa de ellas, yo no me voy a meter en estos temas. Tengo curiosidad, pero creo que todo empieza por lo que decía, que al final la confianza da asco, es la persona a la que más conocía ahí dentro e igual no le pasaba ciertas cosas que a otros sí, pero ya se ha torcido la cosa hasta otro nivel", decía Alejandra Rubio.

"Cuando le dijeron a tu madre que ya se marcha, Makoke le dice a tu madre 'buen viaje' y lo dice con retintín. Mira a Pelayo y empiezan a reírse los dos. Ha quedado como una falsa", señalaba Kike Calleja. De este modo, Alejandra Rubio ha dejado claro que este gesto estaba fuera de lugar: "Se estaban riendo de ella y eso sí que no me gustó nada".

| Mediaset

"Makoke está jugando y sabe que para quedarse se tiene que arrimar a Pelayo y Damián. Pues es lo que ha hecho, ser su palmera", explicaba Alejandra Prat sobre su papel en 'Supervivientes'.

"¿Conociendo a las dos, sospechas de donde puede venir ese mal rollo?", preguntaba Antonio Rossi en 'Vamos a ver'. "Siempre se han llevado bien, pero es verdad que hace tiempo que yo tuve un problema con Makoke y a mi madre no le gustó. A raíz de ahí la relación no termina de funcionar nunca, siempre se llevan bien, pero hay algo que hace que estén en desacuerdo", respondía.

"No lo pillo del todo, por ninguna de las dos partes. Si le preguntas a Makoke probablemente diga que no pasa nada, por eso es imposible saberlo", concluía Alejandra Rubio.