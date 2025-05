Así ha sido el abandono de Yenesi tras estallar contra el jurado de 'Tu Cara Me Suena'

Ya se ha emitido el momento de 'Tu Cara Me Suena' del que todo el mundo ha estado hablando durante la semana. Yenesi ha protagonizado uno de los momentos más intensos de esta edición al abandonar el plató visiblemente molesta tras recibir las valoraciones del jurado. Todo tras su imitación de Britney Spears con el tema "I Love Rock N' Roll".

La interpretación, cargada de energía y caracterización, fue calificada con apenas 20 puntos por parte de Florentino Fernández, Lolita Flores, Chenoa y Àngel Llàcer. Esto desató una reacción inesperada de Yenesi al ganarse tan solo los cinco puntos por parte del jurado.

"Creo que a nivel imitación, ni una sola semana, quizás una con Kate Ryan, no he imitado bien. El resto me he dedicado a imitar, que creo que es de lo que va este programa. Creo que ni esto es 'La Voz', ni 'Operación Triunfo'", soltó con contundencia, dejando claro su descontento con lo que considera una falta de reconocimiento a su esfuerzo en la imitación.

| Atresmedia

En ese momento, Bertín Osborne no dudó en acercarse para mostrar su apoyo a Yenesi en 'Tu Cara Me Suena': "Lo ha hecho fenomenal". Flo intentó consolarla: "Yenesi, no tienes que venirte abajo, tiene que ver con que la competencia es feroz".

Sin embargo, la artista, afectada por lo ocurrido, solo encontraba consuelo en su conexión con el público. "Por lo menos me quedo con los mensajes que me manda la gente desde casa, que menos mal que me mandáis eso", soltó.

Tras estas palabras, Yenesi se levantaba y abandonaba el plató ante el aplauso del público y el desconcierto del resto de concursantes. Por su parte, Chenoa optó por poner el foco en el carácter lúdico de 'Tu Cara Me Suena': "Hay que recordar que aquí nos venimos a divertir, a explorar, la puntuación no es tan importante. Cuando algo no sienta bien, me gusta escucharlo aquí y no detrás".

Manel Fuentes cerró el momento con una reflexión conciliadora, valorando la implicación de los concursantes y defendiendo la labor del jurado: "Es maravilloso ver a todos los artistas que están con nosotros, cómo lo sentís". "Puedo dar fe de su profesionalidad, de su cariño, de su talante, de su buen hacer y de la dificultad que tiene ser jurado. Pido un aplauso para estos monstruos", añadía.

La noche terminó con Yenesi regresando al plató de 'Tu Cara Me Suena' para recibir los votos del público, aunque aún visiblemente tocada. De hecho, fue Manel Fuentes quien pulsó el botón que revela la imitación de la próxima gala en su lugar.