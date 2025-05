La imitación de David Bisbal que deja atónita a Chenoa en 'Tu Cara Me Suena'

La última gala de 'Tu cara me suena' vivió uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria de los espectadores. Mikel Herzog JR se enfrentó al reto de imitar a David Bisbal en la categoría de "Duelo", compartida con Yenesi. No obstante, su actuación fue tan convincente que desató la emoción y la risa entre el jurado, especialmente en Chenoa.

El tema elegido fue "Camina y ven", en su versión de concierto en directo. Una interpretación que exigía no solo potencia vocal sino una gran capacidad para capturar el carácter del artista almeriense en su etapa más explosiva. Mikel Herzog JR no solo cumplió el objetivo de 'Tu Cara Me Suena', sino que lo superó con creces.

Antes de comenzar la actuación, sus compañeros de jurado taparon los ojos a Chenoa en tono de juego, sabiendo lo que estaba por venir. Cuando Mikel Herzog JR terminó su imitación, el asombro fue unánime, pero fue en ella donde se notó el mayor impacto. "El parecido era espectacular", reconoció Chenoa, que compartió escenario y vida con David Bisbal en sus inicios.

| Atresmedia

Tras la actuación, Manel Fuentes tomaba la palabra y señalaba que en el jurado había "mucha gente que conoce al Bisbal de esa época". De este modo, Àngel Llàcer, se dirigió a Mikel Herzog JR con palabras de admiración: "Estoy impresionado, contigo no sé qué hacer". Y añadió que, como espectador, esperaría cada semana por verlo, pero "como jurado ya no puedo más".

Chenoa, que durante la actuación no ocultó su sorpresa y emoción, fue clara en su valoración: "Ha hecho un gran trabajo, la voz es clavada. Cuando subes y haces los giros arriba".

Lolita Flores también intervino, preguntando si el tema correspondía "a la etapa más flamenca" de David Bisbal, a lo que Chenoa confirmó que sí. La conversación derivó en recuerdos personales, cuando Manel Fuentes preguntó si en aquella época ella y David Bisbal eran pareja. Chenoa respondió afirmativamente y, entre risas, el presentador remató: "Eran equipo y entrenaban en chándal". Ella, con naturalidad y sentido del humor, zanjó la conversación: "Soy parte de la historia, no me importa".

A continuación, Lolita aprovechó para dedicarle un bonito gesto a su compañera: "Detrás de un gran hombre siempre hay una grandísima mujer".