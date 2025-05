La petición de Tamara Gorro tras su primera actuación en 'Tu Cara Me Suena'

Este viernes, 'Tu Cara Me Suena' tuvo una invitada muy especial: la influencer y colaboradora de 'Y ahora Sonsoles', Tamara Gorro. Para su debut en el talent show, escogió transformarse en Becky G para interpretar "Fulanito", recreando el espectáculo que la cantante ofreció en los Premios Juventud de 2021.

La participación de Tamara Gorro fue mucho más que una actuación puntual. La influencer no dudó en mostrar sus intenciones claras de formar parte de la próxima edición de 'Tu Cara Me Suena'. En un divertido momento frente al clonador, Manel Fuentes le comentó: "Si quiere venir Sonsoles, le tenemos una Mari Trini ahí guardada", mientras Tamara respondía con seguridad: "¡Que lo borda!".

De este modo, Tamara Gorro reveló a lo largo del programa que esta oportunidad la esperaba desde hace tiempo. "Estaba deseando venir desde hace muchos años", confesó a Manel Fuentes, quien comentó que ambos han estado "medio en contacto" anteriormente, pero que esta sería su primera actuación en el formato. La influencer dejó claro que se había preparado a conciencia para el reto: "Me he puesto vídeos de ella para escucharla".

| Atresmedia

Cuando Manel Fuentes le preguntó si le gustaría concursar en una edición completa de 'Tu Cara Me Suena', Tamara Gorro respondió sin dudar: "Yo he venido para eso. ¿Solo me vais a traer una vez? Yo el año que viene quiero venir de concursante". El presentador no dudó en darle ánimos: "Si lo haces bien tienes muchos puntos, y tienes el voto del presentador ya".

El jurado también quiso destacar el potencial de Tamara Gorro. Àngel Llàcer, con humor, pidió a Flo que buscara un libro con consejos para ser buen jurado. De este modo, leyó un fragmento que dejó claro su apoyo: "Tamara Gorro tiene que estar en 'Tu cara me suena 13'".

Recordamos que 'Tu Cara Me Suena' arrasó en audiencias en su séptima gala con un 21,9% de cuota y 1.773.000 seguidores. El talent show de Manel Fuentes, que congregó 5.038.000 de espectadores únicos, fue lo más visto del día desde Antena 3.