La importante novedad que marca un antes y un después en 'Valle Salvaje' en La 1

'Valle Salvaje' está de estreno, con un nuevo escenario, la cocina de la Casa Grande, nuevos personajes y, también, nueva versión de la cabecera. Al tema, compuesto e interpretado por el artista st Pedro, finalista del Benidorm Fest 2024, se suma la voz de Lorena Gómez. Una nueva cabecera de 'Valle Salvaje' que se estrenó durante la tarde del viernes 23 de mayo en La 1.

Para poner música a la serie creada por Josep Císter Rubio, st. Pedro solo tuvo que ver parte del material de los primeros episodios de 'Valle Salvaje'. "Mi idea cuando estaba escribiendo fue empatizar con la protagonista, ponerme en su lugar y cómo me sentiría yo si me pasara el problema que me pasa", contó ante los medios St. Pedro, el tinerfeño que fue finalista del Benidorm Fest en 2024.

El trágico destino de Adriana (Rocío Suárez de Puga), que es enviada a 'Valle Salvaje' para contraer matrimonio con un hombre al que no ama y decidida a perseguir un amor prohibido, se convirtió en el motor de la canción. "Me gusta el drama y el despecho", bromeaba st. Pedro, encantado de participar con su voz y sus letras en "una serie de este calibre".

| RTVE

En febrero de este año se anunció la participación de Lorena Gómez en la cabecera. "Estoy superfeliz de que hayan confiado en mí para esto tan bonito, especialmente como seguidora de la serie. Y, además, con st. Pedro, que me encanta su voz. Me flipa la canción y poder compartir nuestro arte con vosotros", dijo la cantante en la rueda de prensa.

De este modo, los espectadores ya han podido disfrutar por primera vez de la nueva cabecera de 'Valle Salvaje' este viernes. Una canción que acompañará a los espectadores durante esta nueva etapa de la serie diaria.

En audiencias, durante el pasado mes de abril, 'Valle Salvaje' consiguió su mejor promedio mensual en cuota y miles en la franja de sobremesa. Por lo tanto, la serie consiguió un comportamiento al alza semana a semana, promediando un 9% cuota y más de 700.000 espectadores. En mayo, no obstante, está experimentando un crecimiento aun mayor, y logró su récord histórico el día 12, con una media de casi un millón de espectadores y un 12,5%.