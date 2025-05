Sale a la luz ahora el descontento de 'Tu Cara Me Suena' con Bertín Osborne

El equipo de 'Tu Cara Me Suena' no estaría muy contento con Bertín Osborne según afirman en 'La familia de la tele'. El programa sigue con su primer acto basado en la crónica social y mundo del corazón y en la entrega de ayer, jueves 29 de mayo, se trataron temas como la visita de los Reyes a Guadalupe, el cambio físico de Kiko Rivera o el reciente enfrentamiento del artista con la prensa.

Y es que el cantante fue recibido por los micrófonos de los periodistas al salir del aeropuerto. Estos le preguntaban sobre la supuesta encerrona de Lali Torres y sobre las declaraciones de Gabriela, mujer con la que mantiene un hijo en común. Fue en ese momento cuando perdió los nervios y respondió de forma tensa.

Sobre esta escena, la cual divisaron en el programa, María Patiño comentó lo siguiente: "Aparentemente tiene éxito, trabaja en un concurso, tiene salud y tiene un cabreo en todo lo alto...". En el vídeo también se escuchan algunas respuestas de Bertín Osborne a los reporteros, como la frase: "¿Tú te crees que te voy a decir yo a ti algo que no te conozco? ¿Quién te crees que eres?".

A la vuelta de las imágenes, Silvia Taulés quiso revelar en qué situación se encuentra su participación en 'Tu cara me suena'. Recordemos que es una de las grandes estrellas en la edición de este año y que fue el único en no acudir a la rueda de prensa.

| RTVE

"Decías que trabaja en un programa, pero lo que me han contado es que trabajar no trabaja mucho", empezaba señalando la periodista. Asegurando que "están un poco molestos con él porque no se implica".

"Pues es el que más cobra y cuando eres el que más cobra si no trabajas....", apostillaba Lydia Lozano. "No se implica y es el que más cobra", confirmaba Silvia Taulés. Para terminar revelando que el artista supuestamente "no se aprende las canciones y no le pone ganas".

Con estas declaraciones, 'La familia de la tele' apunta directamente a un malestar creciente dentro del equipo de Gestmusic y 'Tu cara me suena' respecto a la actitud del artista. Esto podría estar afectando no solo su rendimiento, sino también la dinámica del programa. Aunque es uno de los concursantes mejor pagados, su falta de compromiso y esfuerzo parece estar generando tensiones y descontento entre sus compañeros y la producción.