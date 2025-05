Buenafuente se mofa de las explicaciones de Melody y sentencia su actitud

Esta semana ha estado marcada por la rueda de prensa de Melody, tan esperada como polémica. Todos los medios se han hecho eco de sus declaraciones y las valoraciones no han sido muy positivas que se diga. La diva cumplió su promesa de contarlo todo, aunque eso supusiera dejar en evidencia el trabajo de RTVE durante los últimos meses.

Siendo el tema de la semana, no sorprende que Andreu Buenafuente abriera 'Futuro Imperfecto' abordando el asunto más comentado del momento. Lo hizo con su habitual tono de humor y respeto, pero sin renunciar a la libertad de expresión, a pesar de que ambos protagonistas forman parte de la misma cadena.

Al iniciar su monólogo, Buenafuente bromeó con la duración de la rueda de prensa de Melody, asegurando que fue más larga que el propio Festival de Eurovisión: "Melody dio su versión y habló durante hora y media. ¡Casi más que Eurovisión! A mí se me hizo corta, ¿eh? Estaba en casa con las palomitas pensando: 'No me lo puedo creer'".

| Europa Press

"La conclusión es que si hubiera hecho la actuación como ella quería, con sus indicaciones y sin contar con las opiniones de los demás, habría quedado primera o casi. Menos mal que, como dice su letra, una diva no pisa a nadie para brillar", continuaba explicando.

Además, el cómico la definió como "ganadora moral" comparándola así con la actitud de ciertos políticos. "Lo curioso es que al final, Melody evadió las preguntas difíciles. Echó un poquito la culpa a otra gente y se consideró ganadora moral. Exactamente como un político".

Tampoco se olvidó de mencionar la supuesta broma de la artista, que intentó decir que se "pasaba los puntos por el ñoco" como una forma irreverente de expresar su actitud. Chiste que Andreu Buenafuente señaló que no acabó de funcionar.

Para finalizar, el cómico comparó la rueda de prensa de Melody con su actuación en Eurovisión, tal para cual: "Mucha expectativa, mucho show, dio la nota, pero al final quedó en mal lugar". Con este análisis, el presentador destacó que, pese al espectáculo ofrecido, el resultado no fue el esperado.