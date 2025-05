Andreu Buenafuente no se corta y opina sobre las audiencias de 'La familia de la tele'

Andreu Buenafuente aterrizó hace dos semanas en el prime time de La 1 con 'Futuro Imperfecto'. Un espacio de comedia en el que, a través de un monólogo continuo, el cómico da su visión de los temas del mundo que le llaman la atención. Se trata de un análisis irónico sobre la realidad cotidiana con el toque personal de Andreu y su equipo de guionistas.

El programa consiguió unos buenos datos en su estreno siendo la segunda opción en su franja con un estupendo 12,3% de share y 1.233.000 en La 1. Aunque, según ha confesado el presentador en una entrevista en Bluper, la audiencia no es algo que le preocupe. "Soy un poquito anti datos, en el sentido de que no me gusta hacer alarde de ellos. Sí que los tengo presentes en otros aspectos, más teniendo en cuenta que 'Futuro imperfecto' es un proyecto arriesgado".

Sumado a esto, el conductor del nuevo programa de La 1 también se ha pronunciado sobre el nuevo rumbo que está cogiendo la televisión pública y sobre toda la polémica alrededor de 'La familia de la tele' y sus bajas audiencias.

| RTVE

"Se está viendo cómo espacios que estaban en la televisión de pago han saltado al abierto. Eso es lo que habría que analizar más, de cómo estos formatos han encajado mejor o peor en su paso a la televisión generalista. Quizás se vea que se ha estado infravalorando un poco al público, que es muy variado", comenta en relación con programas como 'La Revuelta'.

Con respecto a sus nuevos compañeros y antiguos rostros de Sálvame, las audiencias que está cosechando 'La familia de la tele' han generado bastante expectación. Su respuesta fue clara: "No creo que deba hablar de eso".

Y además ha añadido: "Claro que tengo mi opinión como ciudadano, pero desconoce qué planes hay tras el magacín ni que tienen pensado los productores de TVE. Tengo que respetar a mis jefes, ellos sabrán lo que hay que hacer. Sí que creo que, al final, todo se coloca en el tiempo. Vamos a esperar".