Carlota Corredera clama alto contra 'Tentáculos' y revela el gran problema del formato

Hace una semana, Ten y Canal Quickie anunciaban una nueva revolución para 'Tentáculos'. El canal recuperaba por sorpresa la marca 'Ni que fuéramos' tras su final hace más de un mes y medio. Así el espacio de Ten regresaría fusionado con 'Tentáculos'.

Antes de este anuncio, Ten estrenó doble sesión de 'Tentáculos' al mediodía y en prime time. Sin embargo, las bajas audiencias de la versión diurna provocaron su cancelación tras tan solo cinco emisiones. De este modo, la edición nocturna ha continuado.

Como puede verse, el programa no para de adaptarse a nuevos cambios con el objetivo de conseguir la máxima audiencia posible. Aunque parece ser que la presentadora, Carlota Corredera, no está llevando muy bien todos estos cambios y ha clamado alto entrando en brote.

| Canal Quickie

Todo sucedió en el programa de ayer miércoles, 21 de mayo, cuando la conductora de 'Tentáculos' hizo público el gran problema. "¿Sabes cuál es el problema? Te lo voy a decir. El problema es que en este programa hay un parón de hora y media, ¿vale? Y eso está acabando con nosotros".

"Si hiciéramos el programa del tirón este señor no tendría tiempo para discurrir maldades", expresabaCarlota Corredera refiriéndose a Kiko Hernández, el cual es conocido por sus malignas ocurrencias. "Yo no puedo más. No se puede tener a este señor al lado", clamó la presentadora. Tras esto, Kiko Hernández ha pedido su despido.

Así, visiblemente enfadada, Carlota Corredera exigía un nuevo cambio de horario, como si los anteriores no hubieran sido suficientes. Este sería ya el cuarto ajuste en la parrilla. "Osa, por favor te lo pido, se acabó este horario", espetó la televisiva a la productora. Mientras tanto, la risa se hacía protagonista en el rostro de Kiko Hernández.

En audiencias, la edición de prime time de 'Tentáculos' fue la tercera emisión más vista de Ten con un 1,1% de share y 106.000 seguidores. El espacio de Carlota Corredera congregó a 375.000 espectadores únicos a lo largo de su más de una hora de emisión. En cambio, previamente, 'Ni que fuéramos Tentáculos', de 17:15h a 19h, bajó a un 0,7% de cuota y tan solo 51.000 fieles.