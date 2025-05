Nacho Abad se ve obligado a parar los pies a Antonio Naranjo 'En boca de todos'

El conflicto entre Israel y Palestina, lamentablemente, ha sido uno de los temas más presentes en los medios de comunicación en los últimos años. Hace unos días, su impacto se hizo aún más visible en el escenario de Eurovisión, donde la tensión política se coló en uno de los eventos musicales más seguidos del mundo.

Tras la casi victoria de Israel en Eurovisión, quedando en segundo lugar, esta semana el Congreso ha debatido la posibilidad de un embargo de armas al país, mientras Bruselas ha anunciado posibles medidas en su contra. El tema fue abordado en el programa 'En boca de todos', donde generó una nueva confrontación entre Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo.

Todo comenzó cuando el programa emitió unas declaraciones de Gabriel Rufián, quien, acompañado de un documento de casi treinta folios, denunciaba la muerte de unos 15.000 niños y calificaba a Israel como un "Estado genocida". Al escuchar su intervención, Nacho Abad dio paso a Antonio Naranjo para que opinara al respecto.

"Pero vamos a ver si el problema no está con los derechos humanos, el problema es el tono y las mentiras con las que se invocan. Si el mensaje fuera decirle a Israel y Netanyahu que tiene que encontrar la manera de acabar con un estado terrorista, con una organización que asesina y que hace con los israelíes lo mismo que ha hecho con nosotros de una manera que no arrastre a una población civil secuestrada y utilizada como escudo humano por la propia Hamás me parecería perfecto. Renunciando a lo que hiciera falta, incluso a ganar, para no martirizar a una sociedad civil que está sufriendo", expresó el tertuliano.

"Que pena Naranjo", interrumpía Sarah Santaolalla. "El problema es que aquí se está escondiendo la segunda parte de la ecuación. Tenemos a un régimen terrorista, yihadista y fundamentalista impulsado y financiado por Irán que quiere hacer con el mundo lo mismo que están haciendo con Gaza porque la población sufre desde luego que por Israel, pero en primer lugar por el martirio de Hamás", insistía Antonio Naranjo. "No me lo puedo creer", espetaba Sarah Santaolalla.

Además, Antonio Naranjo expresó su hartazgo por lo que consideró un uso selectivo de los derechos humanos, afirmando que deben defenderse siempre, no solo "a ratos", y citando casos como Venezuela, Nigeria, Siria o Cuba. Sarah Santaolalla le replicó con contundencia, acusándolo de no haber sido capaz de condenar lo que ocurre en Gaza.

Nacho Abad intenta poner paz entre Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla

La discusión no terminó ahí y, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, ambos colaboradores acabaron lanzándose duras recriminaciones. Antonio Naranjo llegó a calificar como una "gilipollez" el hecho de que se tache a Israel de Estado genocida.

Fue entonces cuando Sarah Santaolalla reprochó a Antonio Naranjo que no aplicara sus propios principios a la situación en Gaza, advirtiendo que "estamos al borde de que 14.000 bebés mueran porque no se deja entrar ayuda humanitaria". Naranjo la interrumpió asegurando que "eso no es verdad", a lo que Sarah respondió que esa información la había proporcionado la ONU. Él replicó que se trataba de datos de Hamás, lo que llevó a Santaolalla a quejarse por la interrupción. La tensión fue tal que Nacho Abad tuvo que intervenir para pedirle a Naranjo que dejara terminar a su compañera.

"Ya ha quedado claro uno dice que la ONU y el otro Hamás, avanza", espetaba el presentador. "Por favor no nos quedemos anclados, avanza en los argumentos", añadía Nacho Abad con intención de proseguir el debate.

"Más de 15.000 palestinos han sido asesinados por el gobierno criminal de Netanyahu porque es quien está mandando bombas, esto va de que están atacando a población civil y están bombardeando hospitales y colegios. ¿Cómo no te va a dar pena que estén asesinando a niños y mujeres?Ya está bien del cinismo del PP y la derecha que ni con estas la condenan", sentenció Sarah Santaolalla.

Antonio Naranjo respondió con tono burlón, acusando a su compañera de manipular los hechos con fines ideológicos y defendiendo que quien utiliza a la población civil es Hamás. "Tú a mí no me das lecciones de derechos humanos, me da la misma pena que a ti", afirmó. Sarah replicó que "no es una guerra, es un genocidio", mientras Nacho Abad intentaba poner orden pidiendo que no se interrumpieran.