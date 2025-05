Antonio Naranjo amenaza con irse de Mediaset tras una discusión en 'En boca de todos'

No es la primera vez que Antonio Naranjo tiene un tenso enfrentamiento con Sarah Santaolalla y mucho menos la primera en la que amenaza con abandonar un plató de televisión. Esta vez todo ha ocurrido en el programa 'En boca de todos' cuando se estaba poniendo en debate la comparecencia de Pedro Sánchez tras el apagón vivido en España.

Todo comenzó cuando Antonio Naranjo calificó al Gobierno de Pedro Sánchez de "ilegítimo" por no ganar las elecciones y, según él, lograr una mayoría mediante pactos comprados. "Me niego a normalizar un fraude democrático como es el hecho de que un señor que no ha ganado las elecciones carece de mayoría parlamentaria". Algo que Sarah Santaolalla calificó como "un discurso contra nuestra democracia".

El tono de la conversación se ha elevado cuando la comunicadora le ha acusado de "golpista". "Deja de hacerme escraches cada vez que hablo y escucha", le recriminaba el periodista a la vez que proseguía con su discurso.

| Mediaset

"Es muy peligroso hacer discursos golpistas de que no es un presidente del gobierno cuando es un presidente legítimo al igual que lo son Ayuso en la Comunidad de Madrid, Illa en Cataluña o Mañueco en Castilla y León. Ya está bien de discursos golpistas de gente de la derecha más rancia que no acepta que hay un gobierno progresista", añadía Sarah Santaolalla.

Ante tal acusación, Antonio Naranjo se ha plantado. "La próxima vez que alguien me llame golpista y en este programa se acepte como algo natural me levanto y me voy. Yo ya soy muy mayor para discutir con críos y para aguantar impertinencias de estas características".

"Si tú me llamas tonta yo te llamo golpista", agregaba la periodista. "Te he llamado propagandista", intentaba aclarar el colaborador de 'En boca de todos'. El presentador, Nacho Abad, ha intentado poner paz entre los dos comunicadores sin ningún éxito. "Prefiero que hablemos de argumentos y no calificar".

"Se puede estar de acuerdo o no, pero no se puede llamar golpista", retomaba Antonio Naranjo con el objetivo de dejar claro lo sucedido. "Que yo no naturalizo esto hombre, que yo no naturalizo que se me llame golpista. Que a mí no me llama golpista ni Dios".