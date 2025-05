La dura confesión de Aitana en 'El Hormiguero' sobre la depresión que vivió

Aitana está de vuelta y lo hace con 'Cuarto azul', su nuevo álbum de estudio que verá la luz este viernes, día 30 de mayo. La artista lleva de promoción toda esta semana y, para calentar motores antes del lanzamiento, visitó 'El Hormiguero'.

La invitada acudió el espacio por décima vez. Es por ello, que se convirtió en miembro del Club Platino entrando por la puerta grande con un coche descapotable. Y qué mejor momento que en el día previo a la salida de su cuarto trabajo en el que se ha mostrado entusiasmada, pero a la vez nerviosa.

En su entrevista con Pablo Motos hubo espacio para hablar del significado del disco, sorprender a sus fans, comentar algunas canciones, enfrentarse al rosco de 'Pasapalabra' con las hormigas e incluso abordar el tema de la depresión que sufrió.

| Atresmedia

Respecto a la depresión que atravesó el año pasado, explicó que comenzó a notarlo durante la grabación de su documental, aunque el diagnóstico no llegó hasta que terminó el rodaje. "Empecé a sentir que la cara se me hinchaba y no paraba de llorar, estaba todo el tiempo llorando", reveló Aitana.

Durante la confesión, la artista reveló que fue en medio de una semana laboral intensa cuando se dio cuenta de que algo no iba bien. Llamó a su padre, que volvía a casa en el AVE, y le confesó que no podía salir de la cama y necesitaba ayuda. Él acudió de inmediato, al igual que sus amigas más cercanas. Ante la situación, su madre decidió llevarla al psiquiatra, donde finalmente le diagnosticaron depresión.

"Agradezco mucho haber podido asistir a terapia y que me ayudasen. Me daba mucho miedo que me dijeran que tenía depresión y tampoco quería medicarme porque era todo muy desconocido para mí". En ese momento, la medicación le ayudó mucho, pero que aun así se sentía culpable. "¿Por qué estoy así si yo lo tengo todo y yo soy una afortunada de la vida? ¿Por qué mierdas me siento así?".