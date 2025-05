Yolanda Ramos se niega a contestar dos preguntas a David Broncano en 'La Revuelta'

Yolanda Ramos fue la invitada de este jueves en 'La Revuelta'. La actriz es una de las más queridas en el formato que ha visitado en varias ocasiones. Y ayer, volvió a conquistar al público con su naturalidad cubierta de humor y desparpajo.

La intérprete acudió a promocionar 'Viaje de fin de curso: Mallorca', una comedia de Prime Video sobre un grupo de estudiantes confinados en un hotel por un brote de COVID durante su viaje de despedida. Más de 50 alumnos, 2 profesoras, un hotel y muchos, muchos minibares…

Justamente comedia no faltó y la charla fue, una vez más, "un paseo fascinante por la mente de Yolanda Ramos" como ha declarado David Broncano. Y es que se habló hasta de la salud mental, pero desde la espontaneidad de Yolanda Ramos. Contó muchas anécdotas, pero no se atrevió a contestar a dos preguntas...

Fue ya en el final de la entrevista cuando David Broncano formuló las dos preguntas clásicas del formato de RTVE: "relaciones sexuales en el último mes" y "dinero en el banco". "No te voy a decir nada", avisaba la invitada antes de la exposición de excusas.

| RTVE

En cuanto al patrimonio comenzó con esta frase: "Si digo la verdad... es que no la voy a decir", expresaba antes de mostrarse firme ante su decisión: "No la puedo decir porque nadie me creería". "¿Es más o menos de lo que pensamos?", preguntaba el presentador de 'La Revuelta' con intención de sonsacar.

La respuesta tan directa e inesperada de Yolanda Ramos provocó la risa. "Es una mierda como un zángano". "Mucho menos y lo digo sinceramente y con el corazón", reveló sin querer aproximarse a ninguna cifra. "La gente me ve y se piensa que tengo mucho dinero y tengo muy poco". Pese a esto, la actriz confesó que, gracias a la gente que la contrata y confía en su trabajo, se ha podido comprar una casa y reformarla, pero no en Madrid sino en Cádiz. Por ello, ha dado a entender que ahí se le ha ido mucho dinero.

"Pero es que fliparíais. O sea, fliparíais", bromeaba en referencia a la poca cantidad de dinero en el banco. Sobre la pregunta del sexo no bromeó tanto. Confesó que no le gusta hablar de esos temas y que no tiene muchos bonos en cuanto al ranking de puntuaciones que David Broncano establece.