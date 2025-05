RTVE actualiza su plan para Clan: doblará los contenidos al catalán, gallego y euskera

RTVE ha iniciado un ambicioso proyecto para adaptartoda la programación infantil del canal Clan a las lenguas cooficiales del Estado: catalán, gallego y euskera. La iniciativa responde a los requisitos establecidos por la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual. Esta obliga a garantizar contenidos infantiles doblados en las lenguas propias de cada comunidad autónoma.

Aunque el trabajo lleva meses en marcha, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha ofrecido detalles actualizados sobre su desarrollo durante su intervención en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la corporación. "Que no le quepa la menor duda de que vamos a cumplir con todos los compromisos en materia de plurilingüismo porque es una cuestión que forma parte del ADN de este nuevo periodo dentro de RTVE", respondió a las preguntas del diputado Josu Estarrona (Bildu).

"Necesitamos un poco de tiempo porque, en televisión, los procesos de producción son especialmente largos, sobre todo, cuando venimos de un porcentaje tan bajo como el 0%. Pasar del 0% a un porcentaje medio, razonable, conlleva la creación de una serie de procesos que durante este tiempo no hemos tenido", explicaba José Pablo López sobre el proceso.

| RTVE

La estrategia contempla la emisión de los contenidos en versión dual, permitiendo que los espectadores elijan si verlos en castellano o en alguna de las lenguas cooficiales, del mismo modo que ya se puede seleccionar entre la versión original o la doblada. "Estamos trabajando en el doblaje de Clan, de toda la programación infantil, tanto a catalán, a gallego y a euskera. Es un compromiso que yo adquirí en la cámara y que lo vamos a poner en marcha", señaló el presidente de RTVE.

Además del doblaje, RTVE estudia vías de colaboración con televisiones autonómicas. "Están negociando una nueva serie de coproducción con EITB, con derechos en euskera y también en castellano", explicó José Pablo López. Además, explicó que la iniciativa permitiría "poder iniciar, a partir de ahí, un camino, bien de doblaje o de colaboración en la coproducción que pueda tener efectos positivos, en cuanto al coste de la producción, tanto para EITB como para RTVE".

No obstante, la implantación del proyecto está sujeta a ciertas limitaciones técnicas relacionadas con la TDT. Tal como explicó José Pablo López, "hace poco se aprobó un nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT, que prevé un cambio en la colocación de los canales en los distintos múltiplex y hasta que Clan no pase al (multiplex) RG1 no podemos priorizar las lenguas oficiales en el caso de Galicia, Cataluña y Euskadi, en sus respectivos territorios". Actualmente, "el (multiplex) RG2 no es un canal múltiple que permita la desconexión regional".

"Mi compromiso era tenerlo, al menos en marcha, para final de año y creo que vamos a poder cumplirlo, en lo que se refiere al gallego, al euskera y al catalán", concluyó José Pablo López.