El enfrentamiento entre José Manuel Parada e Isabel Rábago por una silla en Antena 3

José Manuel Parada e Isabel Rábago han protagonizado una discusión con fuertes reprimendas. Todo comenzó cuando Sonsoles Ónega despedía la entrevista de este jueves y daba paso a la sección del corazón en 'Y ahora Sonsoles'. En este apartado, el espacio está compuesto por cuatro colaboradores sentados en sofás alrededor de la presentadora y con un pantallón detrás.

Justo ayer, José Manuel Parada regresó al programa tras varias semanas grabando 'Masterchef Celebrity' y, aunque tomó asiento, no ocupó su lugar habitual. "José Manuel Parada hacía mucho que no te veía", expresaba la conductora del programa de Antena 3 al darle la bienvenida.

"Es que ha venido la Rábago y me ha quitado el sitio, ¿te das cuenta?", manifestó directamente hacia su compañera. ¡Qué fuerte!, declaró la conductora del programa ante tal declaración. "Otro vendrá que bueno te hará", soltó Parada como primera pulla. "Yo no le he quitado el sitio a nadie", se defendía Isabel Rábago.

| Atresmedia

"El que fue a Sevilla perdió su silla", añadió visiblemente molesto. Mientras que la "usurpadora de sillas" replicaba con ironía la gravedad del asunto "¡Qué fuerte!". "Con lo que yo te he querido siempre....", apostillaba a su compañera. "Y lo que te quiero yo y que me hagas esto en directo", le replicaba Isabel Rábago a Parada.

"Ahora me separa una mesa de Sonsoles. Yo siempre estaba ahí a tu vera y viene ella y...", se quejaba Parada". Isabel Rábago le preguntó: ¿Quieres cambiarte? A mí no me importa, ¿qué es por tu perfil?". "No, yo tengo los dos buenos", respondía él. "Y yo también", añadía la ex de Telecinco.

Tras este intercambio, Beatriz Cortázar no dudó en comentar la tensión palpable entre ellos, señalando que "menudos zascas han volado aquí en un segundo", dejando claro que el ambiente se había caldeado rápidamente. Para poner fin a la situación y bajar el tono, Sonsoles Ónega intervino con calma, tomando la palabra para introducir la pausa publicitaria y traer un respiro al programa.