Verónica Dulanto responde a los rumores que sitúan a Terelu Campos como su sustituta

Continúan los rumores sobre Terelu Campos y su posible programa en las tardes. Las especulaciones se avivaron tras una emisión en 'Tardear', donde, debido a la ausencia de Verónica Dulanto al final del espacio, Terelu Campos tomó su lugar junto a Frank Blanco. La buena química entre ambos dio pie a bromas sobre una posible sustitución.

Ante esta situación, la presentadora reaccionó al día siguiente, mostrando su descontento con la actitud de su compañero, que percibió como una traición. Ahora, ha vuelto a hablar sobre la posibilidad de que Terelu Campos la sustituya en verano al frente del magacín vespertino. Tal como ella misma ha hecho durante años, relevando a figuras como Ana Rosa o Joaquín Prat.

Lo ha hecho en una entrevista concedida al portal de Informalia, donde habló, entre otros temas, sobre su trayectoria como sustituta en distintos programas y la buena relación que mantiene con su compañero Frank Blanco.

| Telecinco

En cuanto a la posibilidad de que la hija de María Teresa Campos la sustituya, ella ha declarado lo siguiente. "Había un runrún, pero esto es el teléfono escacharrado de la televisión, de que Terelu quería presentar un programa y, como se acercaba el verano, empezamos a especular, medio en broma medio verdad, si este era el programa donde iba a venir Terelu. La cadena decidirá y lo acataremos, pero no sé si este es el programa en el que quiere estar Terelu. O si la cadena la ve aquí como sustituta cuando yo me vaya de vacaciones, que no lo creo".

Aunque no ha dudado que la televisiva esté en plena forma para presentar un programa: "Por supuesto. Ya lo hizo en el 'Deluxe' y en 'Sálvame'. Ha presentado hasta hace tres días. La mayor parte de su carrera profesional ha sido presentadora, aunque luego haya sido colaboradora".

También se ha pronunciado al ser preguntada por Alejandra, la hija de Terelu Campos, y su futuro en la televisión. "No lo sé, a día de hoy está como colaboradora y está cómoda, pero no es la misma Alejandra la de hoy que la que empezó. Ha dicho que jamás iría a un reality. Por lo tanto, ella misma está poniendo líneas rojas al mundo de la televisión".