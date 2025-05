Carlota Corredera revela ahora una amenaza que recibió de Terelu Campos en el pasado

Desde que salió de 'Supervivientes' y mucho antes desde que comenzó su aventura en la isla, Terelu Camposha estado en boca de todos por una cosa o por la otra. Primero, por su decisión de participar en el reality y los supuestos privilegios que habría tenido durante su estancia. Y después, por las críticas a su comportamiento en el pasado, durante su etapa como presentadora.

A causa de todo esto, en 'Ni que fuéramos' y en 'Tentáculos' han sido recurrentes al criticar en todo momento la actitud de la televisiva. Y no en el buen sentido como compañeros que fueron en su día, sino todo lo contrario. El más crítico con ella y la familia Campos es Kiko Hernández, quien día a día recurre al humor para burlarse de los pasos de Terelu Campos.

Pero esta vez ha sido Carlota Corredera quien ha querido revelarcómo fue su desafortunado primer encuentro con la hija de María Teresa Campos. Todo ocurría cuando la superviviente confesaba en Honduras que no quería volver a tener una pareja con hijos. Al hilo de esto, la presentadora avisó que los espectadores "iban a flipar" en relación con lo que iba a contar.

La primera vez que coincidieron fue en la redacción de 'La Noria', programa que presentaba Jordi González y dirigido por los responsables de La Osa Producciones, la misma productora detrás de 'Aquí hay tomate'. Cabe recordar que tanto María Teresa Campos como Terelu Campos llegaron a denunciar a este programa. Hasta aquí todo correcto, ya que no sucedió ningún encontronazo.

El problema vino en su segundo encuentro cuando Carlota Corredera estaba como directora en 'Sálvame'. "Me llama por teléfono un número que yo no conozco y era Terelu. Resulta que en esa época, ella estaba con una pareja que era de Málaga y tenía hijos. El caso es que suena mi teléfono y era ella porque en Sálvame se nos escapó un plano de los hijos de su pareja sin pixelar", explicó en 'Tentáculos'. "No te puedo decir lo que me dijo en esa llamada de teléfono, pero os lo podéis imaginar...", relató dejando entrever cierto enfado.

Kiko Hernández exigió conocer qué le dijo realmente. "Si hemos llegado hasta aquí aguantando esta chapa, queremos saber ya el contenido final. Si te insultó, di que te llamó, qué te dijo. ¿Te llamo hija de fruta? ¿Hija de hospital? ¿Subnor?".

Tras esto, Carlota Corredera se ha visto obligada a revelar el contenido del mensaje: "Me dijo que me tenía que morir, que éramos unos sinvergüenzas. Que nos iban a demandar y se nos iba a caer el pelo, que cómo se nos ocurría no poner a unos menores pixelados. Y que su pareja iba a por nosotros". "No me dio tiempo a decir 'Terelu, perdona', Clonc", expresaba mientras representaba con su mano el gesto de colgar.