Belén Rodríguez responde con fuerza en 'Fiesta' tras las palabras de Terelu Campos

La tensión entre Belén Rodríguez y Terelu Campos sigue escalando. Después de años de amistad y trabajo conjunto, ambas se encuentran ahora en bandos enfrentados, con palabras que dejan poco espacio para la reconciliación. Todo comenzó con la entrevista que Belén Rodríguez ofreció en 'De Viernes' la semana pasada, donde relató cómo se sintió traicionada por la que fuera una de sus grandes amigas.

Belén Rodríguez no se anduvo con rodeos al acusar a Terelu Campos de haber sido "colaboradora y cómplice necesaria a la hora de vulnerar mi intimidad y participar en esa persecución y en ese acoso", en relación con episodios vividos en 'Sálvame'. Además, confesó que, a día de hoy, Terelu Campos debería sentirse agradecida por no haber sido denunciada.

De este modo, en el último 'De Viernes', tras su regreso de 'Supervivientes', Terelu Campos se mostró dolida por las palabras de Belén Rodríguez. Sin embargo, admitió que no se enorgullece de lo sucedido, aunque se justificó asegurando que en aquel momento solo cumplía órdenes como presentadora de 'Sálvame'.

| Mediaset

Estas justificaciones no han convencido a Belén Rodríguez. Desde 'Fiesta', la colaboradora ha dejado claro que esperaba otro tipo de gesto: "Es normal que no se sienta orgullosa por una cuestión de ética personal y profesional". "No puede decir 'vamos a dejar la guerra' porque ahora me toca hablar a mí hablar", ha afirmado, evidenciando que aún tiene mucho que decir.

"Ella insiste en mezclar un montón de temas que no vienen a qué e insiste en meter a su madre en este tema. Que la deje descansar en paz y no la meta en este asunto tan turbio. Se empeña en seguir hablando de temas que sabe que yo no puedo contestar, por eso la llamo trampos", añadió en 'Fiesta', visiblemente molesta.

"Yo nunca me voy a reconciliar con Terelu a no ser que la vea arrepentida", sentenció Belén Rodríguez. Además, ha sido muy clara sobre lo que espera: "Solo me valdría que, viendo las imágenes, que son tremendas, diga 'cómo nos pasamos con Belén', con perdón y sin rendiciones. Que se arrepienta de verdad. Que no seamos hipócritas, que se quejan de que les siguen por la calle y ella vino a grabar a la puerta de mi casa".