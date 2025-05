Jeimy Báez desmonta a Yulen Pereira por sus mentiras en 'De Viernes' sobre el embarazo

El plató de 'De Viernes' se convirtió este viernes en el escenario de una confrontación muy esperada. Después de semanas de rumores y versiones contradictorias, Yulen Pereira rompió su silencio con una entrevista exclusiva en la que abordó públicamente su presunta paternidad del hijo que espera Jeimy Báez. Lo que parecía una simple aclaración derivó en una noche cargada de tensión, ya que Jeimy Báez reaccionó en directo, desmontando punto por punto las declaraciones del esgrimista.

De este modo, Yulen Pereira aseguró que nunca trató de imponer una decisión a Jeimy Báez, sino que expresó lo que, en su opinión, era lo más adecuado dadas las circunstancias. "Prefería no seguir adelante con el embarazo porque no era el momento", dijo, dejando claro que su postura fue solo una sugerencia. También insistió en que no ha intentado esquivar su responsabilidad como futuro padre.

Sin embargo, Jeimy Báez no tardó en dar la réplica, y lo hizo en directo, visiblemente dolida y con documentos, recuerdos y frases precisas. "Lo último que supe de Yulen, el 27 de febrero, es que cuando naciera se iban a tomar los protocolos que tocaran", declaró, acusándolo de tergiversar la realidad. En su opinión, las palabras de Yulen Pereira solo son para mejorar su imagen: "Para que le dejen de insultar en Instagram, no porque le importe mi hijo".

| Telecinco

Según su testimonio en 'De Viernes', Yulen Pereira manifestó desde el principio que no deseaba ser padre, lo que la llevó a consultar qué opciones legales tenía ante ese rechazo. "No quiero que reconozca a mi hijo porque se le está obligando y le propuse firmar un papel para que renuncia a ser padre, pero lo rechazó", contó Jeimy Báez.

La joven también explicó en 'De Viernes' por qué tomó la decisión de bloquearlo en WhatsApp. Asegura que fue por salud mental y bajo recomendación profesional: "Lo bloqueé en WhatsApp por mi estado, por la presión. La psicóloga que me puso 'GH DÚO' me lo recomendó".

Aunque Yulen Pereira le envió mensajes asegurando que estaría presente, Jeimy Báez afirma que su compromiso se desvaneció en cuanto decidió continuar con la gestación. "Las llamadas siempre han estado abiertas para él, si no ha sabido nada en estos seis meses es porque no ha querido. No le puedo negar a mi hijo un padre, entonces tengo que dejar un canal para llamar. Creo que un niño es demasiado serio como para llamar", afirmó Jeimy Báez en 'De Viernes'.

"No quiero compartir la educación de mi hijo con estas personas. Ahora mismo, no quiero saber nada. Se puede equivocar, pero entonces te sientas aquí y dices que te equivocaste, no porque yo te bloqueé no te estás haciendo responsable de tu hijo", afirmó con firmeza Jeimy Báez.

El momento más tenso llegó cuando Jeimy Báez lanzó un mensaje definitivo: "Quien quiere estar, está. Él no ha estado en seis meses. Se le bloquearon los WhatsApp, si eso es peso suficiente para no saber nada de su hijo es su problema".