Bertín Osborne frena a Lolita por lo que se atreve a decir en 'Tu Cara Me Suena'

Bertín Osborne se convirtió este viernes en el inesperado protagonista de la octava gala de 'Tu Cara Me Suena'. Su transformación en Andrea Bocelli para interpretar "Per te partirò" dejó boquiabiertos a los espectadores. Sin embargo, también provocó una de las intervenciones más encendidas del jurado de 'Tu Cara Me Suena' en lo que va de temporada.

El momento de mayor impacto llegó al final de su número, cuando Lolita, visiblemente conmovida, no pudo evitar lanzarle un reproche en clave de humor: "Tienes más voz ahora que antes...". La afirmación abrió la puerta a una conversación inesperada entre ambos, donde salieron a relucir años de carrera, decisiones impuestas y frustraciones arrastradas.

Bertín Osborne, lejos de negar su evolución, fue tajante: "Tengo la misma voz que he tenido siempre". Una frase que marcó el inicio de una pequeña reivindicación personal sobre el tipo de música que ha marcado su trayectoria. "En las compañías de discos querían baladitas", explicó el cantante, apuntando directamente a las limitaciones que, según él, le han impuesto desde el inicio.

| Atresmedia

Lolita, sin pelos en la lengua, replicó con sorna en 'Tu Cara Me Suena': "¡Se te nota ahora a la vejez!". Y ante la explicación del artista, no se contuvo: "Pues ya podrías haberte puesto encima de la mesa".

El cantante, conocido por su estilo clásico y por su giro hacia la música ranchera, justificó ese cambio de rumbo como una vía de escape: "Por eso empecé a cantar rancheras". Pero para Lolita, aquello no fue suficiente para calmar su indignación: "Pues las casas de discos no se han enterado. Qué coraje me da, por eso yo no canto más", declaró, evidenciando la frustración compartida entre muchos artistas veteranos.

"A mí me tienes impresionada Bertín, yo voy a poner una querella a todas las casas de discos porque no hay derecho. Yo te conozco desde hace mucho tiempo y sé de lo que eres capaz. Pero de verdad que a veces las casas de discos nos imponen cosas sin saber hasta qué punto...", concluyó Lolita en 'Tu Cara Me Suena'.