¿Por qué Ricard Ustrell no presenta hoy 'Col·lapse' y quién es su sustituto en TV3?

Hoy 'Col·lapse' vivirá una edición especial: Ricard Ustrell no estará al frente del programa de TV3. Su ausencia, fruto de un viaje profesional que lo llevará por Japón y Corea del Sur junto al President de la Generalitat, Salvador Illa, ha obligado a buscar un relevo excepcional.

La sorpresa se desveló en el último programa, cuando el sustituto apareció en el plató de 'Col·lapse' para adelantar lo que se avecina esta noche. Con tono irónico y relajado, le dijo a Ricard Ustrell: "La semana que viene yo estaré aquí. Tú no tendrás que hacer nada. No te preocupes. Por una vez en la vida no controlarás nada". Entre bromas sobre su atuendo —"¿Vas a ir vestido así?" preguntó Ricard Ustrell—, el relevo dejó claro que llegaba dispuesto a dejar huella: "Sí, ¿no vengo guapo?".

De este modo, el encargado de conducir esta edición única de 'Col·lapse' es Àngel Llàcer. Aunque ya presenta el concurso 'Soc i seré' en TV3, esta será su primera vez al frente del formato. Durante su visita a las Mamarazzis, Lorena Vázquez y Laura Fa, Àngel Llàcer avanzó parte de lo que tiene preparado para esta noche. Reveló que ya tiene todos los invitados cerrados, empezando por uno muy especial: "El primero es Ricard Ustrell. Como Ricard siempre es tan misterioso... Yo quiero que la gente sepa quién es".

| 3Cat

El programa también incluirá el testimonio de una persona que ocultará su identidad y contará con la presencia del humorista Carlos Latre. Según Àngel Llàcer, será "la primera entrevista que concede después del fracaso de Telecinco", un logro que sorprendió incluso al propio Ustrell.

Completa la lista de invitados el periodista Jordi Basté. Una elección que generó bromas entre las Mamarazzis: "¿Viene porque tú no estás?", le preguntaron a Ricard Ustrell. Él se rio y respondió con sorna: "Ponlo al final, ponlo al final...".

Recordamos que 'Col·lapse' está viviendo uno de sus mejores momentos en audiencias. La semana pasada, el programa de Ricard Ustrell fue líder absoluto con un gran 17,6% de cuota y más de 600.000 espectadores únicos.