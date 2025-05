Telecinco cancela la emisión de 'Hay una cosa que te quiero decir' por este motivo

Malas noticias para los seguidores de 'Hay una cosa que te quiero decir', que se quedan sin una nueva entrega este sábado 31 de mayo. Casi cinco meses después de su regreso a Telecinco, el programa de Jorge Javier Vázquez hará un nuevo parón en sus emisiones regulares.

'Hay una cosa que te quiero decir' reúne en sus contenidos nuevas, sorprendentes y emotivas historias de personas anónimas. Además, recorren junto a ellas el complejo camino de sus vidas, desgranando sus orígenes, los conflictos sin resolver y sus deseos más íntimos.

Pero esto no será posible, ya que Telecinco ya ha anunciado otro plan para este sábado 31 de mayo. La cadena ha optado por no emitir una nueva entrega de 'Hay una cosa que te quiero decir' y apostar por el cine. El motivo para este parón no es otro que la final de Champions League entre el PSG y el Inter Milan, que emite La 1 a partir de las 21h.

| Mediaset

En audiencias, la semana pasada, 'Hay una cosa que te quiero decir' fue segunda opción marcando un buen 10,9% y 819.000 fieles en Telecinco. No pudo contra 'La Voz Kids', que lideró en Antena 3 con un 12,8% y 1.051.000 espectadores. En La 1, 'Informe Semanal' (9,9% y 838.000) subió 1,2 puntos de cuota, mientras que la película "Jason Bourne" no destacó con un justo 8,8% y 813.000.

De este modo, Telecinco emitirá este sábado 31 de mayo la película "Uno de nosotros". Tras la pérdida de su hijo, el sheriff ya retirado George Blackledge y su mujer Margaret dejan su rancho en Montana para recuperar a su nieto. Este está atrapado por una peligrosa familia, encabezada por la matriarca Blanche Weboy, que vive al margen de la sociedad en Dakota. Cuando George y Margaret descubren que los Weboy no van a devolverles al pequeño, no les quedará más opción que embarcarse en una dura lucha por su familia.

Cabe destacar que sorprendentemente Antena 3 ha decidido mantener la emisión de 'La Voz Kids' esta semana. El canal emitirá una nueva entrega de audiciones a ciegas. Por su parte, Cuatro apuesta por 'El blockbuster: Amanecer rojo', mientras que 'laSexta Xplica' también sigue en emisión.