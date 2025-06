Susanna Griso, tajante, sentencia a Melody y su actitud en 'El Hormiguero'

Después de semanas de controversia tras su paso por Eurovisión, Melody eligió el plató de 'El Hormiguero' para ofrecer su primera entrevista. La cantante, que recientemente protagonizó una tensa rueda de prensa en la que criticó a RTVE y a 'La Revuelta', puso voz a su versión de los hechos. Una aparición que no dejó indiferente a nadie, consiguiendo máximo anual para 'El Hormiguero' con un gran 19,9% de cuota y 2.443.000 espectadores.

Y, como era de esperar, su entrevista no ha pasado desapercibida. En 'Espejo Público', no han dudado en comentar algunas de las declaraciones más llamativas de la cantante. Susanna Griso, Gema López y el resto de colaboradores se mostraron contundentes y sin filtros a la hora de opinar sobre la intervención de la que muchos consideran la diva de España.

"Había ganas de escucharla", comentó la presentadora de 'Más Espejo' tras divisar un resumen con los momentos más destacados de su paso por 'El Hormiguero'. Por su parte, Gema López señaló que, durante este tiempo, la artista habría recibido numerosas propuestas, pero finalmente optó por acudir a Antena 3, una decisión que agradeció, ya que "así la tenemos aquí y podemos comentarlo".

| Atresmedia

"Ella sigue en sus trece. Está muy convencida de que las cosas se debían hacer de otra manera y que tiene derecho además a explicarlo y a decirlo. Por fin se pudo bajar de su columpio", añadió la colaboradora.

Alfonso Caparrós añadió una "falta de autocrítica" por parte de Melody. Valoración que cuestionó Susanna Griso que se respaldó en opiniones de críticos musicales que opinan que la cantante lo hizo impecable a pesar de lo mala que era la canción.

| Atresmedia

A su vez, Isabel Rábago expresó que coincidía con la opinión de Melody de "no posicionarse en temas ajenos a su actuación". "Yo estoy feliz de estar en un país donde no tienes la obligación de postularte en lo que a ti no te dé la gana". Idea con la que no estaba muy de acuerdo Gema López, ya que le pareció chocante "el salir con yo quiero la paz en el mundo y que los niños no mueran, a ver".

Fue en este momento cuando Susanna Griso opinó de manera contundente. "Si tienes una opinión formada, me encanta escuchar a los artistas, pero para que me digan: qué penita que se mueran niños en el mundo puedes ahorrártelo. Casi es mejor que no opine".

"Ella puede decir que cree que le ha perjudicado toda la política con Israel, que ha habido un lobby judío que de alguna manera ha querido castigar el Gobierno en el culo de Melody, lo digo claramente", sentenció Susanna Griso.