'El Hormiguero' detiene su tertulia para dar un toque de atención a Juan del Val

'El Hormiguero' ha dejado de ser solo un programa de entrevistas para convertirse en un espacio más amplio y versátil. En los últimos años, ha incorporado nuevas secciones, como la tertulia, que se ha consolidado como uno de los momentos fijos del formato. En este debate, varios colaboradores analizan y comentan los temas más relevantes de la actualidad, aportando distintas perspectivas en un tono cercano y distendido.

Como es habitual los jueves, el programa cerró la semana con esta tertulia con Juan del Val, Tamara Falcó, Cristina Pardo y Nuria Roca, justo después de recibir la visita de Karlos y Joseba Arguiñano. Todo transcurría con normalidad hasta que Jorge Salvador, productor del espacio de Antena 3, decidió intervenir para compartir una reflexión que rompió el ritmo habitual de la charla.

"Pablo, ¿puedo decir algo? Es que ha pasado una cosa", comenzó explicando interviniendo en la conversación. Rápidamente Pablo Motos le dio paso para conocer qué pasaba. "Pedirle a Nuria que frene a Juan en las camisetas que le roba a sus hijos", expresó desatando la risa del público. "Qué falta de respeto", comentó el protagonista al escuchar esta queja.

| Atresmedia

"Se cree que es joven llevando estas camisetas", dijo acercándose al colaborador y señalando que llevaba una camiseta con una palabra en inglés serigrafiada. "Le digo: '¿qué pone aquí?', y dice: 'cuál'. Y le digo: 'no. No sabes lo que pone'", reveló Jorge Salvador con la intención de poner en ridículo a Juan del Val.

En la camiseta blanca, ponía 'Witch' y una interrogación, que en inglés significa bruja. "Él iba contento pensando que ponía 'cuál' y pone 'bruja', ¡idiota!", manifestó el productor volviéndose a reír del tertuliano.

Juan del Val siguió la broma y compartió la risa, pero al final de la ironía no dudó en contestar. "Yo sé el mismo inglés que bastante gente en esta redacción que va diciendo por ahí que saben mucho inglés y me han dicho que aquí pone 'cuál'". "Yo sabía que ponía 'bruja', lo que pasa es que no te lo quise decir", reveló Nuria Roca. La primera que respondió al significado de la palabra fue Tamara Falcó, que siempre que hay un término en inglés ella lo traduce. Pasó lo mismo cuando Pablo Motos expuso sobre la mesa el término 'ick'.