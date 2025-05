Karlos Arguiñano da la sorpresa al pronunciarse ahora sobre su futura jubilación

El cocinero más popular de la televisión española ha roto su habitual tono para compartir una confesión que muchos temían escuchar: su jubilación está cada vez más cerca. Karlos Arguiñano ha hablado abiertamente por primera vez sobre el final de su vida profesional. La revelación llegó en plena emisión de 'Cocina abierta', el programa que conduce cada mañana en Antena 3.

Mientras preparaba una receta de pimientos rellenos y lo mein de ternera, Karlos Arguiñano dejó escapar una frase que marca un hito en su carrera: "No voy a decir que estoy empezando... Estoy al final de mi carrera. No sé cuánto va a durar: 2, 3, 5 años, no lo sé todavía, pero no estoy acabado ni mucho menos. Estoy aquí, fresco; tampoco voy a decir como una lechuga, más bien como una acelga."

Con su característico humor, Karlos Arguiñano suavizó el impacto de sus palabras, aunque la idea de un adiós flotó en el ambiente. A sus 76 años, tras más de tres décadas frente a las cámaras, es lógico que empiece a contemplar el retiro. Sin embargo, quienes lo siguen cada día saben que su energía sigue intacta.

| Atresmedia

Recordamos que el salto a la fama de Karlos Arguiñano llegó en 1989, cuando debutó en televisión. Desde entonces, se ha convertido en una presencia cotidiana para millones de espectadores trabajando en ETB, TVE, Telecinco y finalmente Antena 3.

En otra reciente intervención, dejó claro su punto de vista sobre la formación y el futuro laboral: "Los que veáis que los estudios no os van, no os preocupéis, aprended un oficio. Con un oficio os vais a buscar la vida en cualquier lugar del mundo. Hay que aprender bien un oficio, eso sí es verdad". Y subrayó: "Si a los 15 o 16 años no os va bien en los estudios, aprended un oficio, que os van a respetar y os van a pagar bien. No tengáis duda".

En audiencias, durante el mes de abril, 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' (18,3% y 846.000) fue líder absoluto por 37º mes consecutivo. Estuvo a una distancia de +6 puntos sobre su principal adversario, también la mayor ventaja histórica en un mes de abril con su rival directo. Una media de casi 1,3 millones de espectadores únicos sigue cada día las recetas del popular cocinero vasco