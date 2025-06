'De Viernes' anuncia la entrevista más buscada a Bárbara Rey en directo en Telecinco

'De Viernes' ya ha anunciado a su invitada estrella para la entrega de este 13 de junio. Seis meses después de su última entrevista, durante los especiales titulados 'Bárbara Rey, mi verdad', la vedette vuelve al plató de Telecinco. Lo hace coincidiendo con la reciente publicación de sus memorias, que están dando mucho que hablar.

De este modo, 'De Viernes' ha anunciado que Bárbara Rey abordará todos "los secretos que quedan por contar". Todo apunta a que la invitada hablará ante Santi Acosta y Beatriz Archidona sobre las anécdotas reveladas en su libro. Una novela en la que el Rey Emérito Juan Carlos I tiene gran peso, por lo que en 'De Viernes' podría ser uno de los principales protagonistas de la entrevista.

Cabe destacar que esta entrevista sucede después de que Ángel Cristo JR se sentase hace unas semanas en 'De Viernes' para disparar contra Bárbara Rey. "¿Qué le digo a esta tía? Si ya me da igual. Que no se gaste el dinero que le estoy haciendo ganar por hablar yo en el casino, que lo guardes, que te quedan pocos años y tienes que vivirlos tranquilo", afirmó durante una sesión de terapia en 'De Viernes'.

| Mediaset

"Esta es una de las personas que tiene la culpa de que mi hija no esté conmigo. Ella ha metido los morros esos que tiene en esos asuntos. Yo me he desvinculado de mi madre por completo", soltó Ángel Cristo JR. Por el momento se desconoce si Bárbara Rey también tratará estos temas en su esperada entrevista en 'De Viernes'.

Por lo tanto, Bárbara Rey será la gran invitada de 'De Viernes' este 13 de junio. Por el momento se desconocen el resto de invitados de la noche, que habitualmente son anunciados durante la tarde del jueves. No obstante, como es habitual, el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona previsiblemente contará con un debate de 'Supervivientes' con los protagonistas y familiares.

En audiencias, la última entrega de 'De Viernes', fue lo más visto de Telecinco en el día. El programa, con las entrevistas a Carlo Costanzia, Marta Peñate o Carmen Alcayde, marcó un 11,2% de cuota y 844.000 seguidores, congregando 3.722.000 espectadores únicos.