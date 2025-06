Julen Katzy da un golpe sobre la mesa tras lo ocurrido ahora en 'Valle Salvaje'

Leonardo, personaje de Julen Katzy, se mantiene firme y ante las intenciones de su padre. Este jueves 12 de junio, a las 17:10h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', la presión que ejercieron Úrsula y Julio, junto a la actitud de Adriana, llevó a Rafael a tomar una importante decisión. De este modo, Rafael y Úrsula quedaron oficialmente comprometidos. La prima de Adriana no pudo estar más satisfecha porque logró la meta por la que llegó a Valle Salvaje.

Tras compartir la noticia con Julio, que no ocultó su satisfacción, Rafael procedió a contárselo a Adriana. A pesar de ser llamado al orden, Francisco siguió tonteando con Irene, mientras su tía Eva le cantó las cuarenta a Isabel.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de mayo, 'Valle Salvaje' subió a máximo histórico en su nueva ubicación promediando un 10,3% de cuota, 788.000 seguidores y 1,4 millones de espectadores únicos. Respecto a abril, crece 1,2 puntos de cuota. Vuelve a ser la oferta líder en los jóvenes y lo consigue en el público de mayor edad, también con máximos históricos en doce de las quince comunidades.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', el anuncio de la inminente boda entre Úrsula y Rafael sacude a todos. Bárbara teme el efecto que este enlace pueda tener sobre su hermana, mientras Julio sabe que Adriana necesitará tiempo para asimilar el compromiso. Además, Mercedes y Bernardo están en el punto de mira de quienes desean su mal tras descubrirse su historia de amor.

El marqués no cesa en sus ataques contra Leonardo y Bárbara, ya que no abandonará 'Valle Salvaje' hasta lograr llevarse a su hijo con él. Sin embargo, Leonardo, personaje de Julen Katzy, se mantiene firme y deja claro a su padre que no está dispuesto a seguir la vida que ha trazado para él en la corte. Finalmente, Alejo hace reflexionar a Atanasio para que le cuente la verdad al duque con el fin de que mande llamar a su galeno de confianza para tratar a Raimunda.