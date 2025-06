'Tentáculos' consigue una entrevista a Fran Antón, que Kiko Hernández ni imaginaba

Fran Antón ha roto su silencio televisivo en 'Tentáculos'. El actor ha sorprendido este miércoles al público al conceder su primera entrevista en televisión en el programa de Carlota Corredera en Ten. Y no ha sido fruto de una campaña de promoción, ni de una aparición pactada: ha ocurrido en directo, por sorpresa, tras lo que Carlota Corredera ha descrito como "un atraco".

Kiko Hernández no pudo evitar quedarse paralizado al ver a Carlota Corredera dirigirse decidida hacia la terraza del "pisito", donde Fran Antón se encontraba ajeno a lo que iba a suceder. "Ahora mismo va a suceder algo en 'Tentáculos' a las 17:53h de la tarde que no ha pasado nunca. Esto no ha sucedido nunca, no en este plató sino ni en TEN, ni en la TDT, ni en la televisión en abierto ni en plataforma", anunciaba entonces la presentadora.

Fran Antón, que hasta ahora había declinado todas las ofertas para aparecer en platós, aceptó hablar ante Carlota Corredera. "¿Cómo ha conseguido Kiko engañarte y que te enamores de él?", fue la primera pregunta que la presentadora de 'Tentáculos' lanzó. La respuesta, aunque breve, fue reveladora: "Él es muy especial en todos los sentidos, es intenso pero bueno".

A partir de ahí, Carlota Corredera quiso saber cómo reaccionó Fran Antón cuando supo que ella volvería a trabajar con su marido. "Estuvo muy grinch", reconocía con humor. Pero también hubo espacio para halagos y complicidades: "Él tiene un carácter y su orgullo, pero tenéis una química televisiva que muy poca gente, sois como una pareja de humor".

"Yo le veo en un momento profesional muy bueno, está relajado, se lo pasa bien, hace el tonto y se divierte y creo que es más Kiko que nunca", comentó sobre el presente de su marido. Por su parte, Kiko Hernández escuchaba todo desde un sofá: "Lo que habéis hecho hoy, a él le han puesto talones en blanco y le han llamado 50.000 veces del 'Deluxe' y de todos los lados. Nunca lo ha hecho y que lo haga hoy aquí pues ale".

El actor también aprovechó para referirse a las críticas que recibió cuando se conoció su relación con Kiko Hernández: "Yo soy actor y no me metía con nadie. Me dolía lo que decían, pero ahora me da igual todo, estoy en otra fase".

El broche a este momento televisivo único lo puso un beso en directo entre ambos. Así sellaron no solo una intervención histórica, sino también un gesto de amor público que durante años prefirieron evitar en público.