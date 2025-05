Carlota Corredera sentencia a Carmen Borrego tras lo ocurrido en 'Tentáculos'

La tensión continúa entre 'Ni que fuéramos Tentáculos' y Carmen Borrego. El programa se ha posicionado como uno de los más críticos con el clan Campos, especialmente por parte de Kiko Hernández, quien ha lanzado constantes comentarios dirigidos a la hermana de Terelu Campos, a la que se refiere de forma recurrente con el apodo de "potota".

Todo comenzó cuando el reportero, Gonzalo Vázquez, realizó una de sus míticas coberturas esperando en este caso a Carmen Borrego a las puertas de Mediaset. El argentino tenía una misión clara: entregar un coco a la televisiva "para afianzar su relación". Sin embargo, su reacción no ha sido la esperada y la hija de María Teresa Campos ha ignorado los reiterados llamamientos del periodista, a pesar de encontrarse a pocos metros.

Esto extraña y mucho al programa, ya que ella misma aseguró una tregua en la que empezaban de cero. "No entiendo esta actitud. Yo creo que no soporta el buen rollo que tienes con Alejandra", expresó Carlota Corredera al ver la primera parte del vídeo. En la segunda parte, en la que la televisiva salía de Telecinco en coche, no fue capaz ni de saludar por la ventanilla al reportero.

"Estoy enfadado y desilusionado, tengo el corazón con agujeritos. No me lo esperaba de esta persona. Vengo hace mucho tiempo luchando por las Campos, soy el máximo defensor de este clan", aseguró Gonzalo Vázquez tremendamente enfadado tras este desplante.

Fue en ese momento cuando Carlota Corredera decidió contar queella también había sido ignorada de la misma manera. "Ayer, dado que Carmen había pedido que empezásemos de cero e hiciésemos reset, decidí llamarla. No desde un teléfono de producción, desde mi teléfono personal".

La llamada tenía un buen propósito, conocer si "iba en serio lo de las paces" y conocer qué podía hacer el programa "para acercar posturas". A pesar de esto, la presentadora ha revelado que no obtuvo respuesta de Carmen Borrego y que además no le devolvió la llamada. "Ella sabía que no estábamos en directo, era una llamada de Carlota a Carmen. Quizás la cerda enojada voy a ser yo".

Tras zanjar este desafortunado encuentro entre reportero y Carmen Borrego, Carlota Corredera ha querido lanzar un claro mensaje al rostro de Telecinco: "Lo mínimo es decir buenas tardes, buenos días. Eso no se lo niega a nadie". "Yo no sé si estoy enojada, lo que sí se es que estoy calentita", advertía sobre el futuro de su relación con la de las Campos.