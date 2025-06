Patricia Pardo se atreve a opinar sobre el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas

Patricia Pardo vive uno de los momentos más sólidos de su carrera en televisión. Al frente de 'Vamos a ver', el espacio matinal de Telecinco que comparte con Joaquín Prat, la periodista gallega ha conseguido consolidarse en Mediaset. Con la temporada a punto de cerrarse, Patricia Pardo ha hecho balance de este curso marcado por la estabilidad y la competencia feroz.

"Estamos muy contentos. Creo que algunos consideran que ha sido sorprendente el resultado del programa. Para nosotros no porque confiábamos mucho en nuestro público, que nos ha dado una gran acogida", ha valorado Patricia Pardo en El Mundo.

Consciente de que el terreno informativo en televisión está cada vez más saturado, Patricia Pardo no oculta las dificultades del directo diario. "Somos el tercer programa de la actualidad de la mañana y lo tenemos excesivamente complicado. Hay historias que son del día y a lo mejor vienen un poquito ya más trilladas que los dos programas que van antes que nosotros", añadía, teniendo en cuenta que 'Vamos a ver' arranca a las 12:15h, tras 'La Mirada Crítica' y 'El Programa de Ana Rosa'.

| Mediaset

"Estamos muy satisfechos porque, a pesar de ser el hermanito pequeño, los datos nos respaldan. La gente también y el feedback que recibimos desde la calle o en redes sociales es muy positivo", sentenciaba.

"A la gente le gusta nuestra manera de comunicar, que están en sintonía con nosotros, que le gusta el estilo porque todos los que hacemos 'Vamos a ver' somos personas con mucho carácter y con una personalidad muy marcada, convirtiéndolo en el sello del programa. Además, a la gente le gusta identificarse con lo que significa 'Vamos a ver'", añadía.

Para ella, este proyecto ha tenido una dimensión especial, también personal, al recoger el testigo del formato de Ana Rosa Quintana: "Fue la página siguiente a 'El programa de Ana Rosa'. Para mí, 'Vamos a ver' ha sido una nueva oportunidad en mi carrera. Además, si lo juntas con que a mitad de temporada Ana Rosa Quintana volvió a las mañanas, justo Joaquín se ausentó 15 días fue como: '¿Qué va a pasar ahora?'".

"Supuso un reto importante y, como siempre digo, esto es como hacer la Selectividad todos los días. Es como presentarse a un examen diario y quien te aprueba, te suspende o te da el sobresaliente es el público. Eso lo sabemos al día siguiente cuando nos envían la audiencia que hemos hecho", añadía Patricia Pardo.

| Mediaset

Las audiencias, inevitablemente, marcan el pulso diario de los programas: "Nuestro director, todos los días, nos manda puntualmente la audiencia, la franja de coincidencia y todo lo que tenga que ver con la repercusión que ha tenido el programa. Es su trabajo y es nuestra obligación también estar pendiente y saber por dónde van los gustos de la gente, qué podemos modificar, qué hay que mejorar...".

"No somos esclavos de la audiencia, intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y trabajamos igual en verano que en otoño, con un 10% o con un 15%. La mecánica es la misma, intentamos hacerlo lo mejor posible, tengamos la audiencia que tengamos. Lo que pasa es que si el día anterior no ha gustado lo que les has ofrecido, hay que cambiar el menú", explicaba.

En un momento clave de la televisión matinal, Patricia Pardo también ha opinado sobre el retorno de Ana Rosa Quintana a las mañanas tras 'Tardear': "Los datos la respaldan, con lo cual ha sido positivo, eso es indiscutible. Creo que su lugar natural es la mañana. Creo que, cuando arrancó el programa con esa fuerza, con su editorial, se reafirmó en lo que a ella le gustaba hacer, que yo creo que es el contenido político y ahí es donde tiene que estar".