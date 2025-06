La respuesta de Verónica Dulanto tras ser preguntada por 'La Familia de la Tele'

Desde hace unos meses, 'Tardear' ha encontrado un nuevo hueco en la parrilla de Telecinco, esta vez en la sobremesa. Al frente del espacio continúan Verónica Dulanto y Frank Blanco, quienes asumieron el mando del magacín tras el regreso de Ana Rosa a las mañanas. El cambio de franja ha supuesto un nuevo escenario competitivo, con 'La Familia de la Tele' como rival directo desde La 1.

En una reciente entrevista concedida a Informalia, Verónica Dulanto ha compartido su visión sobre este periodo de transición y el estado actual del programa. "Llevamos casi cuatro meses y han sido muy intensos, pero estamos muy contentos. Estoy muy feliz, vengo contentísima a trabajar, estamos en un programa donde nos lo pasamos bien, hay buen ambiente y eso se trasmite al público", ha afirmado la presentadora de 'Tardear'.

Una de las claves del nuevo rumbo de 'Tardear', según la presentadora, ha sido distanciarse de la etapa anterior con Ana Rosa Quintana al frente. "Aunque mantengamos el mismo nombre, fue un cambio muy acertado de la cadena, porque lo avalan los datos que tiene Ana Rosa por la mañana y los que tenemos nosotros", confesaba.

| Telecinco

"Toda la tarde es difícil, pero creo que este horario tiene más dificultad que el anterior. Empezar a las 16h es una dificultad añadida y la primera hora es muy complicada, pero la compensamos con el resto del programa. Lo estamos salvando muy bien y los datos están ahí", añadía.

De este modo, Verónica Dulanto no ha dudado en pronunciarse sobre la llegada de 'La Familia de la Tele' a TVE: "Pensé que había que seguir trabajando igual. Suponía la entrada de un nuevo programa en la parrilla, aunque nosotros ya teníamos una línea muy clara que no tiene nada que ver con 'La Familia de la Tele'".

| Mediaset

"Lo tomamos con expectación al principio, como es lógico. Estás expectante por ver qué van a hacer y en qué te va a afectar. Una vez han echado a rodar, estamos más tranquilos, porque seguimos haciendo buenos datos. Les ganamos prácticamente a diario en competencia y seguimos haciendo lo que sabemos hacer muy bien: entretenimiento, corazón, diversión, información y exclusivas casi cada día", añadía.

Además, no ha dudado en hablar sobre las malas audiencias de 'La Familia de la Tele': "Había opiniones para todos los gustos. Algunos creían que la gente se iba a asomar porque eran la novedad, otros estaban convencidos de que no lo íbamos a notar... Hasta que no vimos los datos, las opiniones eran diversas. Pero cuando lo vimos fue sorprendente para los que pensaban que iba a ser un gran arranque. Yo creo que los primeros sorprendidos fueron ellos".