La insinuación directa de Carmen Borrego sobre Escassi tras 'Supervivientes'

Las dudas han llegado a Álvaro Muñoz Escassi en los últimos días en 'Supervivientes'. El concursante se ha mostrado dubitativo respecto a Sheila Casas, teniendo en cuenta que no ha recibido ningún mensaje a lo largo de la edición. Este tema ha sido debatido en el plató de 'Vamos a ver', con opiniones claras.

"A mí me gusta Escassi, pero se cree el ladrón que son todos de su condición y está dudado de que Sheila le esté esperando. Si hubiese sido él quien se hubiera quedado aquí, porque allí no tienes nada, pero aquí lo tienes todo, entonces le está traicionando su propia mente", arrancaba Carmen Borrego el debate.

Sin embargo, Pepe del Real no estaba de acuerdo con ese argumento: "No duda. Alaba que Sheila al final se haya fijado en él, habiendo una diferencia de edad importante".

"Me encanta la relación que sigue teniendo Escassi con Lara Dibildos. Ese vínculo tan especial que tienen los dos, como se protegen, cuidan y son familia", decía Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Yo he echado un poquito más en falta a Sheila. Veo que hay demasiado protagonismo en Lara Dibildos, que le mandó un vídeo...", decía Sandra Aladro, antes de ser interrumpida por Alejandra Rubio: "Sheila no quiere participar de esto". "Te recuerdo que le ha conocido en un plató de televisión de esta casa, 'Tardear', donde trabajaba, que no es una mujer anónima", sentenciaba Sandra Aladro

Sin embargo, Alejandra Rubio interrumpía el debate en 'Vamos a ver': "A lo mejor no quiere exponer demasiado su relación, creo que también está bien". "Si se han puesto delante de las agencias a hacer tonterías, a exhibirse en la playa, a salir disfrazados, darse besos. No entiendo ahora este empecinamiento de no voy a defender a mi pareja", decía rápidamente Pepe del Real.

"Intentaron que Sheila fuese a visitarle y dijo que no quería y por eso fue el hermano. Ella se negó en rotundo, que no quería estar en eso ahora mismo", concluía Giovanna González el debate.