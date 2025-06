La confesión de Ana Belén sobre la fama que Pablo Motos no esperaba en 'El Hormiguero'

La semana comenzó llena de música en 'El Hormiguero'. Ana Belén fue la encargada de inaugurarla con una visita al programa de Pablo Motos, donde presentó su nuevo disco y gira, 'Vengo con los ojos nuevos'. Este trabajo marca su regreso a los escenarios tras siete años de ausencia discográfica, un esperado reencuentro con su público que la artista afronta con ilusión y muchas historias que contar.

La cantante, conocida por éxitos como 'Lía' o 'El hombre del piano', siempre ha mostrado con firmeza su compromiso político y social, defendiendo abiertamente aquello en lo que cree. Durante la entrevista, no solo hubo espacio para hablar de su nueva etapa musical, sino que también se sinceró sobre algunos de los momentos más duros de su vida personal. Desde su boda furtiva en Gibraltar, como forma de escapar del régimen franquista, hasta el acoso mediático y popular que sufrió durante el nacimiento de su hijo.

Precisamente de su boda con Víctor Manuel confesó lo siguiente: "En plena dictadura era imposible. Primero pensamos en casarnos en Francia, sabiendo que aquí no iba a ser válido, pero a nuestros padres ya les valía eso. Al final fue Gibraltar, y el caso es que nunca fue válido".

| Atresmedia

Fue entonces cuando el presentador emitió unas fotos de la boda, pero la artista tuvo que corregirle asegurando que las fotos no correspondían a ese momento exacto. "Esa foto es de una película que hicimos, eso nunca existió. Si nosotros íbamos de hippies. De hecho, nosotros llevábamos los anillos de casualidad. Víctor se puso una cazadora de un rodaje y tenía los anillos de la película", expresó Ana Belén.

Para proseguir recordando cómo fue el nacimiento de su hijo. "Ahora hay mucho cuidado con los menores y no se les puede fotografiar, pero en ese momento era tremendo. Y recuerdo que según me puse de parto, a los tres días me dan el alta y había tal follón en la calle del hospital que dijimos 'vámonos para casa'", comenzó recordando la mala actitud que tuvo la prensa y el plan que idearon para librarse de ellos mientras Pablo Motos no daba crédito.

"Entonces, dos amigos nuestros salieron por la puerta principal con el bebé y una chaqueta por encima. Nosotros salimos por el garaje", confesó la cantante. "Iban persiguiéndonos por todo Madrid, insultándonos desde las motos llamándonos cabrones. Y decíamos, pero si solo hemos sido padres...", añadió Ana Belén atónita acordándose de ese momento.