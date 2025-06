'El Desafío' adelanta una extremada prueba de Patricia Conde que preocupa al jurado

Una temporada más, 'El Desafío' no deja indiferente a nadie. Aunque su estreno no llegará hasta el año que viene, el concurso ya ha terminado de grabar su nueva edición. Algunas píldoras en forma de imágenes ya han salido a la luz para que el espectador vaya calentando motores.

Una de las concursantes de esta nueva edición será Patricia Conde, quien ayer visitó 'El Hormiguero' para presentar todos los proyectos que tiene entre manos, incluida la película dirigida por JJ Vaquero que se estrenará en septiembre. Aunque su visita fue acordada por Pablo Motos principalmente para hablar de su participación en 'El Desafío'.

"Todo el mundo se ha quedado loco contigo. No solo por las pruebas, sino que todo el mundo me hablaba bien de ti", comenzó expresando el presentador. Para proseguir revelando que un día visitó el plató para ver las grabaciones y pidió que parasen una prueba: "Dije: ¡sacadla, que no puede más! Pero lo hiciste".

De esta forma, 'El Hormiguero' reveló un pequeño adelanto de la extremada prueba con la que hasta el propio presentador se asustó. En el vídeo emitido, aparece Patricia Conde entre llamas y luchando contra el fuego intentando quitarse unos candados.

| Atresmedia

"Te mentiría si te dijese que no estoy agotada, con varias lesiones encima. Fue muy duro", relataba ante las cámaras de 'El Desafío' tras recordar su paso por el programa y mientras aparecía quitándose un candado del cuello.

El momento más emotivo lo protagonizó Pilar Rubio. La miembro del jurado no pudo contener las lágrimas por la angustia y llegó a pedir que detuvieran la dura prueba. "Lo he pasado muy mal. Quería que se acabara ya. A Patricia le tengo un cariño especial y, de verdad, lo he pasado fatal".

Estas no son las primeras imágenes que el programa revela. Hace unos días, con la visita de Roberto Leal a 'El Hormiguero', el programa emitió las primeras imágenes de lo que pasará en esta sexta temporada. Además, recordemos que la nueva temporada de 'El Desafío' contará con concursantes como Jessica Goicoechea, Willy Bárcenas, Eva Soriano, Daniel Illescas o José Yélamo. También Eduardo Navarrete, María José Campanario y la ya mencionada Patricia Conde.