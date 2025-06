'The Floor' ya tiene a su ganadora en La 1 tras un reñido duelo final

La primera edición de 'The Floor' en La 1 ha llegado a su fin con una noche trepidante que ha culminado con la victoria de Mercedes, una administrativa de 44 años. Se ha proclamado vencedora del concurso tras imponerse en el último duelo y hacerse con las 100 casillas del tablero. Una victoria histórica que pone el broche de oro a una temporada que ha liderado los miércoles durante ocho semanas consecutivas.

Con solo 13 concursantes en juego al inicio del final de 'The Floor', la lucha por el dominio del terreno se presentaba muy reñida. Alejandro Céspedes partía con ventaja, controlando 49 casillas, pero no estaba solo, ya que Ana Valeria le pisaba los talones, decidida a arrebatarle el liderazgo.

Sin embargo, fue Mercedes quien supo gestionar mejor la presión de 'The Floor'. Con paso firme fue conquistando casilla tras casilla hasta colocarse a las puertas de la final, con un dominio abrumador del tablero: 97 casillas a su nombre. Su rival en el duelo definitivo fue Edgar, que defendía la categoría de "'MasterChef'", mientras que ella contaba con la temática "tenistas", que eligió para medirse cara a cara por el todo o nada.

| RTVE

El enfrentamiento final fue vibrante, con Edgar tomando ventaja en varios momentos. Pero Mercedes no se rindió, remontó en el tramo final y logró la victoria. "Me he quedado sin palabras", confesó visiblemente emocionada tras hacerse con el tablero completo y los 100.000 euros del premio.

Lejos de improvisar, Mercedes ya tiene claro qué hará con el dinero. "Me gustaría invertirlo en los estudios de mis hijos y nos gustaría hacer un viaje a los 4, la ruta 66", compartía tras proclamarse ganadora. Y como colofón, lanzó una celebración muy personal: "¡Punto, juego, set y partido!", antes de dirigirse a su familia con una sonrisa: "¡Chicos, haced las maletas que nos vamos de ruta!".

Recordamos que el concurso presentado por Chenoa ha funcionado en audiencias, siendo líder de la noche del miércoles. De este modo, la final de 'The Floor' ha conseguido máximo con un estupendo 14% y 1.195.000 espectadores en La 1.