Primeras imágenes de la nueva temporada de 'El Desafío', con médicos entrando al plató

Roberto Leal ha acudido a 'El Hormiguero' para celebrar cinco años al frente de 'Pasapalabra'. Sin embargo, más allá de la efeméride, la conversación con Pablo Motos derivó pronto hacia otro de los grandes formatos de Antena 3: 'El Desafío'. Pese a que su estreno no está previsto hasta el año que viene, el concurso acaba de finalizar las grabaciones de su nueva temporada.

"¿Tú no crees entre tú y yo que se nos está yendo un poco la olla?", lanzó Pablo Motos en tono de confidencia. La respuesta de Roberto Leal fue clara: "Yo creo que sí, lo hablamos cada año con Jorge Salvador". "En la segunda (temporada) ya pensaba que se nos había ido la olla, pero lo de esta temporada ya es que... Todavía es muy reciente porque hace unos días que hemos terminado, y se complica mucho, Pablo", explicaba Roberto Leal.

"Yo creo que cada año están haciendo desafíos y pruebas que podrían verse en el Circo del Sol, por ejemplo", añadía Roberto Leal. Un esfuerzo extremo que no pasa factura solo en lo físico: "Se la juegan de verdad, se lo toman tan en serio. Se juegan la piel, acaban destrozados".

A pesar del desgaste que viven los participantes, Roberto Leal no esconde su entusiasmo por seguir al frente de 'El Desafío'. "No puedo estar más orgulloso y doy las gracias también a vuestra productora y a la casa por haberme puesto al frente de ese formato porque es que es pura verdad, tú lo has visto", confesaba el presentador.

Recordamos que la nueva temporada de 'El Desafío' contará como concursantes con Jessica Goicoechea, Willy Bárcenas, Eva Soriano, Daniel Illescas, José Yélamo, Patricia Conde, Eduardo Navarrete y María José Campanario.

Como sorpresa para los espectadores, 'El Hormiguero' emitió un pequeño avance de lo que está por venir. "Un poco, no mucho", avisó Pablo Motos antes de mostrar unas impactantes imágenes promocionales. De este modo, los espectadores vieron una escena tan agobiante como espectacular: un hombre, encerrado en un cofre, intentaba escapar entre candados y llaves mientras toneladas de tierra caían sobre él.

| Atresmedia

"Creo que nos estamos pasando ya", apuntaba Pilar Rubio en la promo, visiblemente sobrecogida. La tensión llegó a tal punto que se escuchó un grito desde el equipo: "¡Por favor, una ambulancia!". Y efectivamente, se vio entrar al equipo médico en pleno plató.

'El Desafío' también contará con Nuria Roca como jueza invitada y veremos a Juan del Val con la boca abierta ante lo que estaba contemplando. La intensidad llevó incluso a Pilar Rubio a bromear: "A partir de este momento no vamos a tener celebrities que quieran venir al programa".