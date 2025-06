William Levy se abre como nunca y revela en 'El Hormiguero' la verdad de su detención

William Levy volvió a acaparar la atención durante su paso por 'El Hormiguero', donde acudió como invitado para presentar "Bajo un volcán", su nueva película. Aunque la conversación comenzó centrada en el proyecto cinematográfico y en algunas anécdotas curiosas del rodaje, pronto derivó hacia un terreno más delicado. Y es que William Levy no tuvo problema en abordar su reciente detención en Estados Unidos.

Pablo Motos planteó el tema con franqueza, preguntando directamente por el incidente que lo involucró hace unos meses. El actor, lejos de mostrarse incómodo, respondió con claridad: "No pasó nada de lo que se ha especulado", afirmó.

Según relató Willyam Levy en 'El Hormiguero', la noche de su detención se encontraba en un restaurante de Florida junto a un amigo. La situación se complicó cuando llegó la cuenta y notaron que el importe no se correspondía con lo consumido. A partir de ahí, comenzó una discusión entre su amigo y el personal del local. Willyam Levy intervino para evitar que el conflicto fuera a más: "Me metí en medio porque era lo mejor para que la situación no escalase".

| Atresmedia

Sin embargo, la tensión no terminó ahí, ya que la policía apareció en el lugar y, cuando parecía que todo estaba bajo control, la reacción de los agentes sorprendió al actor. "Fueron muy fuera de lugar", afirmó sobre las formas en que les pidieron que abandonaran el establecimiento. Eso desató otro enfrentamiento que terminó con su arresto, aunque William Levy dejó claro que no se encontraba dentro del local en ese momento.

Pese a la seriedad del asunto, el actor optó por desdramatizar lo ocurrido: "No pasa nada, es una experiencia más en la vida. De hecho, ahora formo parte del club de los artistas que tienen problemas policiales".

Cuando el presentador quiso saber cómo fue su experiencia en el calabozo, William Levy se limitó a decir que "fue una experiencia normal". La respuesta no convenció del todo a Pablo Motos, quien replicó con ironía: "Normal no es pasar la noche en el calabozo con más gente". Finalmente, entre risas, el actor confesó que no pudo dormir y que al menos hizo "nuevas amistades" durante esa peculiar noche.