Carmen Borrego se va de la lengua sobre la relación de Escassi con Terelu Campos

Álvaro Muñoz Escassi ha hecho balance de su paso por 'Supervivientes' durante el debate final. Pese a haberlo dado todo en la supervivencia, no ha sido uno de los participantes que más juego ha dado en la isla, lo que podría haber provocado su segunda posición. Este tema ha sido debatido en el plató de 'Vamos a ver' por los colaboradores de Joaquín Prat.

"Yo he sido fan del concurso de Escassi, porque creo que como superviviente es la pera. Pero es verdad que ha estado callado hasta el final", arrancaba Carmen Borrego en debate sobre 'Supervivientes' en el plató de 'Vamos a ver'.

Por su parte, Marisa Martín Blázquez defendía el juego de Álvaro Muñoz Escassi: "Dicen que ser estratega es malo y a mí no me lo parece porque es un concurso. La estrategia de Álvaro Muñoz Escassi ha sido para mí bastante coherente, porque ha dicho que vayan pasando las semanas, no me meto con nadie y llego a la final demuestro y lo doy todo, como ha hecho. Además, es su forma de ser".

| Mediaset

"Ayer entendí que tal vez no había sido una estrategia. Lo que ha ido pasando es que ha ido acumulando todo y cuando estás muy quemado, que no puedes más, tiene razón él que dijo que no podía él y explotó", opinaba Adriana Dorronsoro.

"También es más fácil entenderte entre cuatro que entre veinte. Si te pones así entre veinte al final tienes muchos frentes abiertos, pero cuando quedan menos personas es más fácil relacionarte", sentenciaba entonces Carmen Borrego.

De este modo, el debate giraba a la relación entre Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi. "Al principio pensaba que estaban jugando y llegué a un punto en el que lo dudaba. Ahora, cuando veo que no lo quieren aclarar, me creo más que haya podido pasar", decía Carmen Borrego. Además, la colaboradora de 'Vamos a ver' soltaba una frase que levantaba las alarmas de posible confirmación en el plató: "Lo que me cuente mi hermana se queda en privado".